Paběnice – Zbraslavice 7:1 (3:1)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Výsledek utkání možná odpovídá dění na hřišti. Možná jsme k hostům byli ještě milosrdní. Chtěli jsme potvrdit body z Malína, což se povedlo, byť jsme museli na třech postech měnit vítěznou sestavu. Diváky jsme potěšili kromě vysokého počtu branek i jejich krásou. Blahník a Fuksa trefili šibenici, Klečák a opět Fuksa po hezkých kombinacích. V Paběnicích tedy spokojenost.“

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Stalo se to samé. Děláme spoustu chyb a soupeř nás potrestá.“

Branky: 2x Fuksa, Klečák, Blahník, Váňa, Šindelář, Lacman - Veselý.

Kácov – Církvice 5:1 (3:0)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Z naší strany fantastický první poločas, kdy jsme měli nejméně osm gólových situací. Většina z nich po krásných kombinacích, ale Církvice držel dobře chytající brankář. Nás dvakrát podržel pro změnu náš brankář v závěru první půle při trestném kopu a penaltě soupeře. Druhý poločas byl už vyrovnanější a víceméně se zápas už jen dohrával. Za zmínku stojí výborný individuální výkon Petra Hošty, který jezdil po hřišti jako motorová myš a vše okořenil hattrickem. Jinak ale musím pochválit celé mužstvo za výborný a zodpovědný výkon.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do utkání jsme vstoupili špatně a již ve druhé minutě jsme prohrávali z penalty 1:0. Soupeř byl lepší, do poločasu vstřelil ještě dvě branky. Na konci prvního poločasu jsme neproměnili pokutový kop a o zápase byl rozhodnuto. Skvělými zákroky nás podržel gólman, utkání totiž mohlo skončit ještě větším rozdílem. Nakonec se nám podařilo vstřelit jeden gól v závěru utkání. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Branky: 3x Hošta, Černík, Štorch - Palii.

Malešov – Malín 1:3 (1:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Přestože jsme prohráli 1:3, byl jsem spokojen. K zápasu nastoupilo torzo mužstva, chybělo jedenáct hráčů. Kluci se ale semkli, bojovali a rvali se o dobrý výsledek. V první půli jsme si připravili dvě gólovky a nastřelili břevno. Hosté měli jen jednu šanci. Vedli jsme však pouze 1:0. Myslím, že rozhodla penalta v první minutě druhé půle. Rozhodčí ukázal, jak vypadá dvojí metr. V první půli penaltu na našeho hráče nepískl, ve druhé proti nám ano. Soupeře posadil na koně, naši hráči se dostali do útlumu, čehož hosté využili k vedení 3:1. Chtěli jsme, snažili se, ale chyběly nejen síly, ale hlavně psychická pohoda. Hosté vítězství uhájili. Prohráli jsme, zranil se nám opět jediný útočník Menšík, takže kdo bude hrát v příštích týdnech, je ve hvězdách. Tak to ale prostě někdy je."

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Prohrávali jsme 1:0. Nakonec se nám to podařilo ve druhém poločase otočit. Bylo to hodně bojovné utkání. Nejhorším článkem na hřišti byl prostě rozhodčí, ale nijak to nechci hodnotit. To byla tragédie.“

Branky: Menšík – Pátek, Mihovský, Kraus.

Kaňk – Kutná Hora B 2:1 (2:0)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Do utkání jsme šli s tím, že můžeme překvapit. Soupeř se rozcvičoval a nás šlo do kabiny deset, pak jsme měli alespoň dva na střídání. První poločas jsme dali dva góly a soupeře k ničemu nepustili. Ve druhém poločase se hra změnila, soupeř byl lepší, snížil a my jsme vyložené šance nedali. Za bojovnost jsou tři důležité body zasloužené.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutá Hora B): „Domácí byli od začátku aktivnější a lepší. Nebýt gólmana Kamenáře, prohrávali bychom po poločase větším rozdílem. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, snížili jsme, ale hra i nadále postrádala kvalitu a domácí uhájili zasloužené vítězství.“

Branky: Veselý, Černohlávek - Lebeda.

Chotusice – Zruč nad Sázavou 5:1 (3:0)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Ze začátku vyrovnaný výkon se šancemi na obou stranách. Od 22. minuty jsme se dostali do ložených gólových šancí, které jsme proměnili. Od zhruba 55. minuty, za stavu 5:0, to už byl takový ležérní fotbal.“

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „Do 25. minuty jsme byli lepším týmem, akorát nám to vázne v ofenzivě. Zeman šel sám na bránu a trestuhodně zahodil, pak tam měl šanci Jelínek. Mohlo to být klidně 3:0, ale nebylo. Když nedáme góly, nemůžeme počítat s body. Poté přišla pasáž Chotusic, od 30. do 35. minuty a bylo to 3:0, a to jsme si dali ještě vlastence. Hodně nás to psychicky složilo, protože prohrávat 3:0 během několika minut je špatné. Takhle jsme hráli i v Paběnicích, kde jsme prohrávali 3:0 a nakonec remizovali 3:3. Říkal jsem o poločase, že se to ještě dá otočit. Přišel ale čtvrtý a pátý gól a bylo po fotbale. Dostali jsme bůra a také školení z ofenzivy. Chotusice měly pět až šest tutovek, dali pět gólů. My měli pět až šest tutovek a nedali jsme žádný, protože ten jediný gól byl vlastní. Ukázka, jak se ty gólovky mají proměňovat. My jsme je trestuhodně zahazovali a nemůžeme počítat s žádnými body. Tři góly jsme jim navíc nabídli na podnose, opět.“

Branky: 2x Pivnička, Vančura, Jelínek (vl.), Stárek - Žilka.

Nové Dvory – Křesetice 2:0 (1:0)

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Po dlouhé době jsme neřešili personální problémy. Zápas jsme výsledkově sice zvládli, ale v otázce hry jsme svá očekávání rozhodně nesplnili. Druhý poločas se dokonce neobešel bez zbytečného excesu na naší straně, což nám do chuti oslavit výhru nepřidalo. Chtěl bych pochválit oba naše zkušené stopery, kteří byli stoprocentní a kteří jdou příkladem mladší generaci svým fotbalovým projevem a umem.“

Trenér Miloslav Rajdl (Křesetice): „Za začátku nás soupeř zatlačil na vlastní polovině, a to vyvrcholilo ve 13. minutě. Neuhlídali jsme ve vápně hráče soupeře a dostali jsme první gól. Pak se hra vyrovnala a do konce první půle jsme měli gólovou příležitost z rohu hlavou, kterou ale nakonec gólman zneškodnil. Nastřelili jsme pak také břevno a skončila první půlka. Ve druhé půli jsme již byli vyrovnaným soupeřem, ale bez gólové příležitosti. Po vyloučení Michala Rejthárka jsme byli lepší, ale stále jsme neměli žádnou šanci. Nakonec soupeř pár minut před koncem dal druhou branku a tím zápas skončil.“

Branky: Melezínek, Beran.

Tupadly – Sedlec 2:4 (1:1)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Vybrali jsme si smůlu. Za stavu 1:1 jsme trefili tři tyčky. Tři ložené šance. Soupeř z ničeho trestal, na dva góly jsme mu nahráli. I takové zápasy se stávají, je to kulaté. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale to je bolest celé naší sezony, když nedáme úplně vyložené šance. Mohlo to být v poločase 4:1 a mohlo být po zápase. Takový je ale fotbal.“

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Domácí hráli fotbal a my jsme vycházeli ze zajištěné obrany. Měli jsme trochu štěstí a podržela nás obrana v čele s brankářem. Domácí nastřelili asi dvě tyče a my jsme z protiútoků dávali góly, a také z penalty. Jsme rádi, že jsme vyhráli a navázali tak na předchozí venkovní utkání.“

Branky: Císař, Plíhal – 2x Hyka, Kořínek, Hvězda.

Tomáš Šulc