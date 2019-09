Nové Dvory – Kutná Hora B 0:1 (0:0)

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Vyhráli jsme, takže spokojenost. Utkání rozhodla hlavička Filipce v třiaosmdesáté minutě po rohu Turkovského. Dost šancí jsme nevyužili, ale domácí taky.“

Malešov – Církvice 2:0 (1:0)

Jiří Škramovský, trenér Malešova: „Bojovný zápas plný nepřesností na obou stranách. V první půli jsme nevyužili několik gólových akcí a zbytečně si zápas zdramatizovali. Celkově jsme ale byli lepší a zaslouženě vyhráli.“

Sedlec – Uhlířské Janovice 2:0 (0:0)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Před zápasem jsme měli obavy, které se potvrdily. Přijelo mladé, na svůj věk vyspělé mužstvo, které mohlo v prvním poločase zápas rozhodnout. Druhý poločas však ukázal, že zkušenost a touha po vítězství je na naší straně. Celé mužstvo podalo skvělý výkon a vítězství je zasloužené.“

Karel Nouzák, trenér Uhlířských Janovic. „Špatný zápas z naší strany, první poločas nebyla hra vůbec špatná, soupeři jsme nic nedovolili, ale nedáváme vyložené šance, třeba z malého vápna. Před poločasem jsme mohli jít tři na jednoho, kdy si Beneš posunul míč hlavou a stoper ho trefil do hlavy, přičemž si rozsekl obočí. Tam se to z naší strany zlomilo. Odešel nám střed a postupný protiútok se nám nedařil. Někteří v tu chvíli přestali respektovat zbytek týmu a snažili se o nesmyslné věci. Domácí to vycítili a po dvou nakopnutých balonech, kdy dostoupili naše stopery, se po odrazech prosadili. Tím vyhráli zaslouženě, pro nás je alarmující, že jsme od sedmdesáté minuty tahali nohy a v útoku si nevytvořili vůbec nic. Závěrem zaslouží pochvalu hlavní rozhodčí, který zápas odřídil velmi slušně.“

Křesetice – Paběnice 2:4 (2:2)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Zápas jsme rozehráli dobře, škoda, že jsme neudrželi déle dvoubrankové vedení. Soupeř nás porazil ze standardek.“

Jan Veselý, hráč Paběnic: „Zápas jsme začali naprosto bez pohybu a zaujetí. Domácí bojovali a rychle se ujali vedení 2:0. Naštěstí nás to nakoplo, začali jsme hrát svoji hru a do poločasu vyrovnali. Druhý poločas začal opět rozporuplně, nicméně časem jsme se dostávali více a více do šancí a rozhodli zápas v náš prospěch. Tři body jsme ubojovali i díky skvěle zahraným standardním situacím.“

Malín – Zbraslavice 1:0 na penalty (0:0)

Kácov – Chotusice 1:4 (1:2)

Jaroslav Váňa, trenér Kácova: „Zápas blbec, nevycházelo nám vůbec nic, co nás v minulých zápasech zdobilo, a to bojovnost a rychlý přechod do útoku. Nechci zmiňovat kvalitu soupeře, ale hodně jsme mu to ulehčili. Udělali jsme několik individuálních chyb a dalo by se říci, že jsme zaslouženě prohráli.

Dušan Roubíček, předseda Chotusic: „Do utkání jsme vstoupili dobře, hned v šesté minutě se prosadil po rohu Jan Goliáš. Domácí vyrovnali po naší hloupé ztrátě míče a rychlém zakončení. Poločasové vedení zajistil po důrazu ve vápně Křelina. Druhý poločas byl ve znamení náporu domácích a jejich snaze o rychlý a kombinační fotbal, ale do vážnějších akcí a zakončení se domácí nedostali, hráli pouze po vápno. Třetí a čtvrtý gól do otevřené obrany byl pojistkou na výsledku, pro domácí až příliš krutý výsledek. Jsme spokojení se třemi body i s předvedeným výkonem.“

Tupadly – Kaňk 2:1 (1:1)

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Vyrovnané utkání, které mělo náboj a tempo. Zvládli jsme ho díky lepší koncovce a střídání hráčů ve druhé půli. Příchozí hráči do zápasu vnesli klid, zkušenost, a přímočarost.“