Vstřelit v jednom zápase čtyři góly, to se nestává každý den. Povedlo se to třiadvacetiletému fotbalistovi Malešova. „Už je to pěkně dlouho, co se mi něco podobného podařilo. Bude to tak rok nebo spíš dva. Teď dlouho ne,“ culil se malešovský fotbalista.

Ba co víc. Povedl se mu pořádný kousek. Hattrick nasázel ve druhém poločase za pouhých šest minut. A to neumí snad ani Ronaldo neo Messi. „Ale ano,“ smál se Vořechovský. „Třeba Halland to dává každý zápas. No a těch gólů jsem mohl dát i víc. Jenže pak jsme byli všichni hladoví, raději jsme stříleli, než abychom si přihráli. Já také,“ sypal si popel na hlavu autor čtyř branek.

Jeho střelecký počin nezůstal bez povšimnutí spoluhráčů. „Už padla flaška zelené,“ smál se malešovský střelec, který má momentálně na kontě šest přesných zásahů v letošním ročníku soutěže.

Jeho tým vyhrál vysokým rozdílem. Utkání mělo podle výsledku jasného vládce. „No ale ze začátku jsme si s klukama říkali, jestli to vůbec zvládneme. Pak se to ale zlomilo a od šedesáté minuty to tam začalo padat. Na podzim to s nimi bylo těžší, ani jsme to takové nečekali,“ přiznal Vořechovský.

Jako mladý zkoušel štěstí také v Kutné Hoře. „To bylo ale někdy v dorostu. Odehrál jsem tam asi jen tři zápasy a kvůli zranění jsem zase odešel,“ podotkl odchovanec Malešova, který je milovníkem počítačových her.

