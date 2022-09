Trenér Pavel Vokoun (Sedlec): „Domácí měli problémy se sestavou a nastoupili v deseti, takže jsme do zápasu šli s tím, že ho musíme uhrát za tři body. Od začátku jsme soupeře tlačili a měli spoustu šancí, které se nám bohužel nedařilo proměňovat a začali jsme se přizpůsobovat hře soupeře. To nebylo moc dobře, ale povedlo se nám během zápasu vstřelit tři góly a žádný nedostat, takže se třemi body jsme spokojeni.“

Branky: Svoboda, Záleský, Dankanych.

Tupadly – Malešov 0:0

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Spíše než pohledný fotbal pro diváka probíhala na hřišti bitva muž proti muži o střed hřiště. V první půli se hrálo téměř bez šancí. Po přestávce bylo vidět přece jen více fotbalu a zakončení. Obě mužstva nastřelila břevno, domácí si vypracovali více rohů, ale gól jsme stejně neviděli. Bod bereme. Veliký problém pro nás bude zranění našeho jediného útočníka R. Menšíka. Jak dlouho bude zase chybět se teprve uvidí. Pochvala pro rozhodčí. Zápas zvládli na jedničku.“

Malín/K.H. B – Zruč nad Sázavou 7:1 (4:0)

Tomáš Lhoták (Malín/K.H. B): „Utkání se nám povedlo zejména v prvním poločase. Dali jsme rychle góly a hrálo se nám dobře. Jsem opravdu spokojený i za to, jak to sedlo v kabině. Doufám, že se nám bude dařit dál. Kluci k tréninkům a k zápasům přistupují zodpovědně.“

Zbraslavice řekly po prvním zápase dost. Odstoupily z okresního přeboru

Trenér Michal Váňa (Zruč nad Sázavou): „Dostali jsme jak se říká ´sedm kulí jako v Sarajevu´. O tom, kdo si připíše tři body do tabulky, se rozhodlo v první půli, Malín nám předvedl ofenzivní smršť. Nechci se vůbec vymlouvat, ale neděle nám nesedí, domácí směrem dopředu byli jednoznačně lepší, do čeho koply, to skončilo v síti. Kdybychom dostali deset, nikdo by se nedivil, nám se v defenzivě vůbec nedařilo, musíme na tento výkon rychle zapomenout a soustředit se na další utkání.“

Branky: Vojtíšek 2, Auer 2, Hozman, Nedvěd, Krupička.

Chotusice – Červené Janovice 2:6 (0:4)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Vyhrálo lepší mužstvo prvního poločasu. Našemu mladému týmu nervozita a velký respekt svazovaly nohy. Už ve 2. minutě soupeř ztrestal špatnou rozehrávku brankou a v 8. též. Měli jsme i příležitosti k vstřelení kontaktní branky, bohužel naše šance zůstaly nevyužity, a naopak soupeř má zakončení nadstandardní a trestal naše chyby. Druhý poločas byl již vyrovnanou partií. Hosté těží zejména ze standardních situací, které Koloušek na tuto soutěž kope excelentně.“

Trenér Štěpán Kacafírek (Červené Janovice): „Zápas hodnotím velice dobře. Čekal nás těžký soupeř. Chotusice mají mladý tým, který má svoji hru postavenou na fyzické hře, celý zápas vydrželi běhat naplno. O to více si cením vítězství 6:2. Chtěl bych pochválit celý tým. Ať už obrannou čtveřici, tak záložní řadu. To byl klíč k úspěchu v zápase. Výborný zápas, hrálo se na krásném povrchu a přišlo i hodně lidí. Věřím, že Chotusice budou zlobit všechny soupeře. Tým mají kvalitní, třebaže se jim tenhle zápas tolik výsledkově nevyvedl. Úspěchy tohoto týmu na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Branky: Goliáš, Tuzar – Kacafírek 5, Novák.

Církvice – Kaňk 2:3 (0:1)

Tomáš Hruška (Církvice): „Nelze hodnotit zápas, který absolutně nezvládl rozhodčí. Nesmyslné chyby na obě strany. Chci poděkovat našim hráčům, že i v devíti byli rovnocenným soupeřem. Hráčů obou týmů je mi upřímně líto, jaký zápas absolvovali.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Po prohraném derby v Sedlicích jsme upravili taktiku a chtěli vycházet se zahuštěným středem hřiště, a to dělalo Církvici problém a ve spoustě případů se domácí uchylovali k nakopávaným míčům. V zápase byla spousta ostrých zákroků, a ještě víc emocí, celkově šest penalt a jedna opakovaná. Naštěstí na konci zápasu jsme byli šťastnější my, ale je škoda, že i když jsme měli více můžu v poli po vyloučení soupeře, tak jsme nedokázali zápas rozhodnout. A byly to nervy do konce zápasu, naštěstí vezeme z Církvice tři body, a to je pro nás hlavní.“

Branky: Volenec 2 – Horký, Klatka Martin, Daniel Klatka (všechny branky v zápase padly z penalt). ČK: 30. Dušek, 52. Koten – 85. Wagner.

Suchdol – Nové Dvory 2:0 (1:0)

David Čižinský (Suchdol): „V utkání rozhodla herní zkušenost našeho týmu. V zápase, kdy hosté měli dvě šance a domácí tak pět, tak na rozdíl od hostů jsme my byli produktivní a dovedli zápas v klidu do vítězství.“

Trenér Jan Kokeš (Nové Dvory): „Hrál se velmi svižný zápas. Domácí měli více ze hry. Všech jedenáct domácích hráčů bylo velmi aktivních. Soupeř byl navíc i kvalitní na balonu. My jsme se do zápasu nemohli dostat. Všeho všudy jsme měli pouze tři šance, ale za to jasné gólové. Za stavu 0:0 byl v samostatném úniku D. Kosprd, poté v čase probíhající 65. minuty za stavu 1:0 pro domácí neprostřelil domácího brankáře tváři tvář D. Marek. V závěru už jen mohl korigovat V. Yuzhaninov. Tyto neproměněné gólové příležitosti zavrhly možnou zápletku v zápase. Takto domácí dokráčeli k zaslouženému vítězství, kdy v každém z poločasů se jim na rozdíl od nás podařilo skórovat. Je potřeba zvednou hlavu, a nadále poctivě pracovat. Z hráčů bych vyzdvihl výkon M. Nytry, který prokázal po celý zápas dobrou fyzickou připravenost. Další pozitivní zprávou je to, že přestože nám chybělo šst hráčů (Beran, Veselý, Melezínek, Jenčík, Šnajdr, Žaloudek), tak jsme využili možností širšího kádru a dokázali se opět sejít v šestnácti lidech na soutěžní utkání. Z toho mám opravdu radost. Za to všem patří velký dík, skvělá parta.“

Branky: Dobeš, Laštovka.

Jonathan Mensatoris