Zápas rozhodl už první poločas, ve kterém se Církvičtí dostali do vedení 3:0. Domácí ještě dvacet minut před koncem snížili, ale v závěru přidali hosté další dvě trefy.

„Termín zápasu jsme hledali dlouho a těžko. Musím mluvit za nás, ale určitě nebyla sestava ani na jedné straně úplná. Přesto musím říct, že se nám zápas povedl od začátku do konce,“ pochvaloval si církvický kouč Vladimír Kicner. „Vytvářeli jsme si šance, drželi střed pole a chodili do brejků. Domácím jsme dovolili jen střely z dálky. Do druhé půle jsme opět vystřídali všechny hráče včetně dorostenců, ale i je musím pochválit. Dnes podal dobrý výkon celý mančaft,“ vzkázal.

Sedlec má v Letní lize třetí prohru v řadě. „Na rozdíl od soupeřů přistupujeme k zápasům jako k přátelským utkáním. Přestávka se na nás projevila víc, než jsme předpokládali. Můžeme jen doufat, že výborného soupeře porazíme příště,“ řekl sedlecký trenér Jiří Vopatřil.

Letní liga Pivovaru Kutná Hora – dohrávka 1. kola

Sedlec – Církvice 1:5 (0:3, 70. Češpiva – 10. Mar. Vocl, 30. Vraný, 39. Černý, 82. Volenec, 83. Palii). Rozhodčí: Klobása. Sedlec: Rybák – Dostál, M. Poul, Zdychynec, Hejný, Pomanika, Košátko, Hvězda, Petr Mrštík, Svoboda, Vokoun. Střídali: R. Jiráň, M. Vojtíšek, Vavřina, Vrba, Češpiva. Trenér Jiří Vopatřil. Církvice: Foršt – Švajcr, Volenec, Netáhlo, Gono, Palii, Černý, Mar. Vocl, Dušek, Jungwirth, Vraný. Střídali: Uhlíř, Mich. Vocl, Feierfeil, Kotrba, Nývlt. Trenér Vladimír Kicner.



Tabulka soutěže

1. Červené Janovice | 3-0-0 | 24:5 | 9

2. Malešov | 3-0-0 | 15:7 | 9

3. Církvice | 2-0-1 | 9:4 | 6

4. Zbraslavice | 1-0-2 | 8:16 | 3

5. Sedlec | 0-0-3 | 8:16 | 0

6. Křesetice | 0-0-3 | 3:19 | 0



Program 4. kolo – sobota 13. června

Červené Janovice – Malešov (PÁ 18:00, Poklop)

Sedlec – Křesetice (17:00, Uher)

Církvice – Zbraslavice (17:00, Klobása)