Malín – Křesetice 10:1 (4:0)

Trenér Vojtíšek (Malín): „Podle výsledku je vidět, že zápas byl poměrně jednoznačný. Soupeř prohrával v šesté minutě 2:0 a zkraje poločasu, kdy dostal na 5:0, to zabalil. Ve své podstatě se zápas už jen dohrával.“

Trenér Rajdl (Křesetice): „Naše mužstvo předvedlo odevzdaný výkon bez nasazení. U všeho jsme byli pozdě, dělali jsme spoustu chyb v rozehrávce. Katastrofální výkon.“

Branky: 4x Antoš, Vojtíšek M., 2x Vojtíšek O., Vojtíšek T., Břinčil, Mihovský – Šafránek.

Malešov – Chotusice 3:0 (0:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „První poločas byl oboustranně vyrovnaný a takový, že nikdo nechtěl udělat chybu. Hrál se oboustranně opatrný fotbal. Do druhého poločasu se to zlepšilo, obě mužstva začala hrát a vypadalo to, že kdo dá gól, vyhraje. My ho dali v 60. minutě po krásné akci a hosté pak otevřeli hru. Bylo ale vidět, že se dlouho nehrálo a že to covid přibrzdil. Bylo to oboustranně těžkopádné, nikdo nechtěl udělat chybu a hrálo se opatrně. V kabině jsme si ale něco řekli a myslím si, že to vítězství zůstalo zaslouženě u nás.“

Vedoucí mužstva Dušan Roubíček (Chotusice): „Utkání bylo o prvním gólu. První poločas byl z obou stran vyrovnaný, ale ten první gól dal bohužel Malešov. Poté dali gól z pokutového kopu a výsledek si už pohlídali. V závěru ještě přidali na 3:0. Podle nás bylo utkání vyrovnané, ale lámal to první gól. My jsme také měli nějaké šance, spíše jsme hrozili z brejků. Bohužel jsme je ale nedotáhli. Malešov vyhrál a my mu gratulujeme k prvním třem bodům.“

Branky: Zoufalý, Kvíčala, Nekola.

Kácov – Sedlec 3:3 (2:2)

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Utkání, které fotbalové krásy moc nepřineslo. Když ale otočíte z 0:2 na 3:2 tak si myslíte, že už se nemůže nic stát. Přesto zkušení hosté dokázali využít standardní situaci ke srovnání a tím dovršit remízu, kterou si před zápasem předsevzali. Je potřeba říct, že když hosté dali tři góly, tak si asi remízu zasloužili.“

Trenér Jiří Vopařil (Sedlec): „Dostali jsme se do vedení 2:0 asi ve třicáté minutě, domácí si dali vlastní gól po našem rohu. Ke konci poločasu se domácím bohužel podařilo vyrovnat gólem z penalty. Správně nařízená penalta a druhý gól po jejich průniku. Ve druhém poločase jsme trochu odešli fyzicky a domácí dali na 3:2. Nám se ale podařilo hlavičkou z rohu vyrovnat na 3:3. Hluční diváci, dobrý rozhodčí a pro nás skvělý výsledek, který jsme vůbec nečekali, protože příprava byla opravdu mizerná.“

Branky: Hošta, Černík, Peroutka – Mrštík, Futera, Svoboda.

Zruč n. S. – Církvice 1:3 (0:3)

Trenér Michal Váňa (Zruč. n. S.): „Těžko se mi to hodnotí, prohráli jsme doma 1:3 po návratu z I.B třídy a dlouhé odmlce, navíc bez tréninků a přáteláků. Církvice mají solidní mužstvo, mladí a běhaví kluci. Patnáct minut byli lepší, my jsme se na hřišti spíše hledali. Pak se to otočilo a hráli jsme dvacet minut my. Já jsem běžel sám na bránu, jako nejzkušenější hráč na hřišti jsem ale vymyslel hroznou kokotinu. Místo abych to uklidil placírou k tyči, tak jsem to zkusil lobnout a netrefil jsem bránu. Jak se říká, nedáš - dostaneš a po fatálních chybách jsme dostali na 1:0. Za stavu 2:0 jsme se dostali do vápna my a přišla jasná penalta, ale hráč, který přišel po roce a půl bez jediného tréninku, si vzal balon a přestřelil bránu. Pak jsme dostali třetí gól, a to uznávám, byl nádherný gól z půlky. Tohle bych dal do televize Borec na konec. Kdyby to bylo v poločase 3:3, tak by to bylo fér. My jsme ale zahazovali šance. Ve druhé půli už nebylo co ztratit. Já tam měl další gólovku, ale už mi v letech nestačily síly, abych to nějak uklidil. Pak jsme snížili po rohu hlavou. Poté přišel blikanec jejich kapitána. Po klasickém zákroku ve vápně mě napadl. Jasná červená. Čekal jsem ještě nějakou výhodu z toho, že budou v oslabení. Kopala se také penalta i na druhé straně. Bez tréninků, zápasů a hráčů, kteří by trénovali, se hrát nedá. Klobouk dolů před Církvicemi. Mají mladé kluky, dobré mužstvo a myslím si, že budou hrát nahoře.“

Trenér Tomáš Hruška (Církivce): „Po dlouhé přestávce jsme k prvnímu zápasu zamířili na hřiště Zruče. Ze soupeře jsme měli respekt, protože opustil I.B třídu. Do mužstva zapracováváme nové posily a zkoušíme jiný styl hry. Utkání bylo vyrovnané se spoustou šancí na obou stranách, podařilo se nám vstřelit rychlý gól. Za stavu 0:1 neproměnil soupeř penaltu a začali jsme přebírat iniciativu. Do poločasu se nám podařilo vstřelit ještě dvě branky, což přispělo ke zklidnění hry. Do druhého poločasu soupeř nastoupil s tvrdší hrou, což vyústilo v červenou kartu na naší straně. Od 60. minuty jsme hráli o deseti. Soupeři se podařilo vstřelit gól a přebral iniciativu. Utkání se nám podařilo zvládnout do vítězného konce.“

Branky: Viktora – Němec, Volenec, Dušek.

Paběnice – Kaňk 3:0 (2:0)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Zápas se mi hodnotí dobře. Myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas, a že jsme byli po celý zápas lepším týmem. Po prvním poločase jsme vedli 2:0 a ještě dvě velké šance jsme neproměnili. Druhý poločas jsme hru kontrolovali a přidali ještě jednu branku. Děkuji hráčům za zápas. A ještě bych ocenil gesto fair-play Jakuba Špičáka, který za stavu 2:0 kopl penaltu úmyslně vedle branky.“

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Těšili jsme se na první mistrák a přišla facka. Soupeř byl takticky lepší, nám se nedařilo, nedostali jsme se do zápasu a vyložené šance jsme snad ani neměli.“

Branky: Kracík, Váňa, Vlach.

Zbraslavice – Nové Dvory 0:3 (0:2)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Dneska byly Nové Dvory fotbalovější. Na rozdíl od nás proměnily šance a vyhrály zaslouženě.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Domácí pohrozili v prvním poločase, kdy mohli skórovat. Jinak jsme ale udávali tempo hry a ve druhém poločase jsme měli jasně víc sil.“

Branky: 2x Kokeš, Kosprd.

Tupadly – Kutná Hora B 1:2 (1:1)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro hosty. Těžko se takový zápas hodnotí, bylo to opravdu vyrovnané na obě strany. Mrzí mě neproměněné šance, ale s předvedenou hrou jsem docela spokojený. Chtěl bych pogratulovat soupeři.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora B): „Vyrovnaný zápas. My jsme se dostali do vedení, oni téměř okamžitě vyrovnali. Pak to byla taková přetahovaná. Ve druhém poločase jsme začali lépe, dali jsme gól. Posledních patnáct minut nás zatlačili, ale bez výrazné šance. Remízový zápas s vítězstvím pro nás.“

Branky: Stieber – Puchoň, Kolůvek.

Tomáš Šulc