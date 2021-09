Zbraslavice – Zruč n. S. 0:0 (0:0)

Trenér Zdeněk Volenec (Zbraslavice): „Byl to z obou stran hrozný fotbal.“

Vedoucí Jakub Koudela (Zruč n. S.): „Co k tomu říct. Bojovné utkání z obou stran. Se Zbraslavicemi to je pro nás derby, takže to mělo trochu náboj. Do šancí se oba týmy dostávaly horko, těžko. Spíše to byl bojovný fotbal a zasloužená remíza pro oba celky.“

Malešov – Křesetice 2:1 (2:0)

Trenér Jiří Škramovský (Malešov): „Zápas dvou naprosto rozdílných poločasů. Po dvou krásných akcích Nekoly, Pudila a Menšíka jsme se ujali vedení 2:0. Do konce poločasu měla obě mužstva ještě po jedné velké šanci, ale skóre již zůstalo nezměněno. Ve druhé půli hosté zaslouženě snížili, zatlačili nás, ale naštěstí neskórovali. Někteří naši hráči dohrávali s velkým zdravotním sebezapřením, a proto byla radost ze tří bodů veliká. Štěstí stálo tentokrát na naší straně, zápasu by ale slušela remíza. Máme před sebou důležitý týden s ohledem na špatný zdravotní stav sedmi našich hráčů. Jedeme dál.“

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „V první půli byla hra vyrovnaná, ale dostali jsme dva góly po chybách. Druhou půli jsme soupeře zatlačili, ale nedokázali jsme využít šance. Za výkon bychom si zasloužili minimálně bod.“

Branky: 2x Menšík - Faltýn.

Chotusice – Nové Dvory 3:1 (1:1)

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Prvních dvacet minut jsme pokračovali v takovém laxním přístupu k fotbalu a byli jsme potrestaní po penaltovém zákroku. Od té dvacáté minuty jsme se snad konečně probrali a zlepšil se pohyb, nevyhýbali jsme se soubojům a ovládli jsme hru. Druhý poločas už byl v naší režii a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Soupeři jsme už ohrožení naší branky nedovolili. Musím ještě pochválit gólmana Nových Dvorů, který chytil tři, čtyři další tutové šance.“

Trenér Jan Štěpnička (Nové Dvory): „Opatrnému fotbalu na obou stranách by asi lépe slušela remíza, ale série individuálních chyb v naší obraně domácím usnadnila cestu ke třem bodům. Domácí s brankovým náskokem ožili a na to už jsme nedokázali odpovědět.“

Branky: 2x Křelina, Goliáš - Rejthárek.

Kaňk – Kácov 0:2 (0:2)

Trenér Martin Klatka (Kaňk): „Soupeř byl lepší a zasloužil si body. Nám se hra nedaří, nedáváme góly a laciné dostáváme. Chybí nám stále někteří hráči ze základu, tentokrát včetně brankáře.“

Trenér Michal Veliký (Kácov): „Prvních dvacet minut šance střídala šanci, a to na obou stranách. Nám vycházela kombinace a domácím zase rychlé brejky. Vše zastavil až náš gól, který nás uklidnil a Kaňk utlumil. Druhý gól jsme vstřelili po individuální akci Vojty Štorcha, který si všiml vysoko postaveného brankáře a asi ze čtyřiceti metrů ho přehodil. Druhý poločas kopíroval druhou polovinu prvního poločasu, jen bez vstřelení gólu. Děkuji všem našim hráčům za přístup k utkání a myslím, že tři body odvážíme zaslouženě.“

Branky: Vinický, Štorch.

Sedlec – Kutná Hora B 3:5 (2:3)

Trenér Jiří Vopatřil (Sedlec): „Bojovný výkon, který jsme podali proti posílenému mužstvu Kutné Hory, je přínosem pro naše další těžké utkání. Chtěl bych poděkovat soupeři za vstřícnost při organizování utkání.“

Trenér Stanislav Lebeda (Kutná Hora): „Do utkání jsme vstoupili aktivněji ale první gólovou šanci jsme neproměnili. Pak jsme přestali hrát a soupeř ze dvou šancí dvakrát trestal. Chytli jsme se povedenou střelou do šibenice a opět jsme byli lepším týmem, z čehož pramenily šance a do poločasu jsme stav utkání otočili. Poté jsme prostřídali a domácí měli lepší konec zápasu, kdy ještě jednou brankou skóre korigoval. Naše výhra byla zasloužená.“

Branky: Gono, Svoboda, Poul – 2x Hradílek, 2x Bílek, Krupička.

Paběnice – Církvice 3:3 (1:3)

Trenér Jaroslav Vlach (Paběnice): „Po minulé domácí prohře a remíze venku jsme chtěli bodovat za tři body, což se nám bohužel nepodařilo. První poločas jsme ztráceli balony a hosté nám díky své rychlosti dělali velké problémy. Poločas tak skončil 1:3 a do druhé půle jsme si s kluky řekli, že to zkusíme, že ještě není nic ztraceno. Začali jsme lépe kombinovat a odměnou nám byly dva góly. Mrzí mě ještě šance před koncem, kdy Záhrobského střelu vychytal hostující brankář. Celkově si myslím, že remíza je spravedlivá. Hosté byli lepší první poločas, my druhý. Myslím, že to byl kvalitní zápas okresního přeboru.“

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Podařilo se nám vsítit brzy gól. Ve třicáté minutě se soupeři z akce po neproměněné penaltě podařilo vyrovnat. Aktivní hrou jsme donutili soupeře k chybám a vzali si vedení zpět. Do konce poločasu se nám podařilo dát ještě jeden gól a do kabin jsme odcházeli s uspokojivým výsledkem 1:3 pro nás. Druhý poločas jsme nezačali dobře. Nechali jsme soupeře snížit. Upustili jsme od své aktivní hry a přenechali jsme aktivitu soupeři. To se nám vymstilo a domácím se podařilo vyrovnat na konečných 3:3.“

Branky: 2x Špičák, Šindelář – 2x Palii, Vocl.

Tupadly – Malín 2:2 (1:0)

Trenér Vladimír Remeš (Tupadly): „Hráli jsme doposud s nejlepším soupeřem, kterého jsme v téhle sezoně potkali. Do šedesáté minuty jsme byli, řekl bych, více než vyrovnaným soupeřem. Měli jsme i více šancí. V šedesáté minutě jsme bohužel odpadli fyzicky a soupeř dal na 1:2. Pak tedy se šťastným koncem, vyrovnali jsme na 2:2. Do šedesáté minuty nejlepší výkon od nás, co jsem kdy viděl. Remíza zasloužená.“

Trenér Tomáš Vojtíšek (Malín): „Remízový zápas. Soupeř byl lepší v prvním poločase, my jsme byli lepší ve druhém. Vedli jsme 1:2 a těsně před koncem jsme dostali na 2:2. Pak jsme měli jednu velikánskou příležitost, kterou se nám ale nepodařilo proměnit. Měli jsme také tři rohy za sebou, takže další šance. Ani tady se nám nepodařilo vstřelit branku. Remíza zasloužená.“

Branky: Hudec, Hašek – Čížek, Vojtíšek.

Tomáš Šulc