Vítěz soutěže porazil o pouhé tři body tupadelskou Šárku Havelkovou. „Věřil jsem, že vedení udržím,“ prozradil Černý v rozhovoru pro Deník.

Co jste říkal na vaše vítězství v podzimní TIP lize? Vyhrál jste o pár bodů?

Ano, rozhodly jen tři body. Bylo to o fous. Soupeřka v předposledním kole ztratila a já získal. Jen tak tak jsem náskok udržel.

Věřil jste si před posledním kolem?

Věřil jsem, že vedení udržím. Paní Havelková by musela získat patnáct bodů, aby mě dostala. Nicméně jsem věřil, že vyhrajeme i v týmové soutěži, ale v té to nedopadlo.

Jak to, že jste v týmech přenechali výhru Havelkovým z Tupadel?

Každý z týmu tipoval trochu jinak. Spíše jsme šli proti sobě než spolu. Moc jsme se neradili. K týmové spolupráci nedošlo. Šlo spíše o naši rivalitu. (smích)

Hrajete TIP ligu už dlouho?

Myslím si, že takových pět nebo šest let. Ještě si pamatuji, že byla TIP liga v Deníku na celou stranu. Nyní je to bída. Zlaté časy jsou pryč.

Překvapilo vás, že na Kutnohorsku tipovalo jen dvacet sedm čtenářů?

Je to smutné. Nedivil bych se, kdyby už soutěž nepokračovala. Nevím, jak je to možné.

Letos jste vyhrál. Jak se vám vedlo v předchozích letech?

První rok mého tipování jsem skončil asi devátý. Jinak to byla bída.

Kolikrát se vám podařilo vyhrát jednotlivé kolo?

Jednu za sezonu se mi to podařilo hned dvakrát. Pak vždy tak jednou za rok. Celkově si myslím, že asi šestkrát.

Pocházíte z Křesetic. Chodíte na tamní okresní přebor nebo navštěvujete jiné fotbalové zápasy?

Spíše sleduji vyšší soutěže. Na okresní přebor nechodím. Dřív jsem hrál, ale kvůli zdravotním problémům s kolenem jsem po vojně skončil. Pasivně sledovat fotbal mě moc nebaví. Aktivně mě to bavilo.

Hrál jste za Křesetice?

Ano, v dorostu jsme hráli chvíli za Kutnou Horu, než jsme založili dorost u nás. Po vojně jsem skončil, když jsem si na prvním tréninku urval vazy. Následně jsem to ještě tak tři roky zkoušel a ve třiadvaceti jsem to zabalil úplně.

Během koronavirové pauzy jste musel tipovat zahraniční soutěže a reprezentační duely. Jak vám to vyhovovalo?

Okresy jsou nevyzpytatelné. Zahraniční soutěže se dají lépe odhadnout. Nižší soutěže u nás jsou zrádné. Tipujeme je spíše podle tabulek.

Fotbal momentálně řeší kauzu kolem Romana Berbra. Pomůže českému fotbalu znovu na nohy?

Záleží, jak se vše vyvine. Důležité je, aby se fotbalu chopili správní lidé. Nesmí to zase spadnout do stejného zmaru. Všichni o tom věděli, povídali si, ale nikdo s tím nic nedělal. Třeba se to změní k lepšímu.