Dušan Roubíček, vedoucí Chotusic: „Asi jsme našli více motivace a sil než domácí tým. Poslední zápas sezony jsme chtěli zvládnout za tři body, a to se nám povedlo i díky čtyřem brankám Tuzara a kvalitnímu a zodpovědnému výkonu celého týmu.“

Paběnice – Uhlířské Janovice B 5:0 (4:0)

Jan Veselý, hráč Paběnic: „V posledním zápase jsme nechtěli nechat nic náhodě a na soupeře jsme od začátku vlétli. Brzy jsme získali náskok a pak už jsme si zápas užíbali, dokud se dalo vzhledem k počasí. Hned po zápase jsme odšpuntovali oslavy a slavili jsme až do ranních hodin ve velkém stylu.“

Michal Veliký, hráč Uhlířských Janovic B: „Paběnice byly po celé utkání lepší. My jsme se snažili o to, abychom nedostali debakl, když jsme nedostali až tak velký příděl, tak mohu říct, že domácí byli naší nejtěžším soupeřem a po právu a zaslouženě vyhráli přeborníka okresu. K tomu jim samozřejmě gratuluji a v případě postupu přeji mnoho úspěchů v I. B třídě.“

Křesetice – Církvice 1:2 (1:2)

Roman Černý, trenér Křesetic: „Zápas se hrál v dobrém tempu i přes velké teplo. Poločasový výsledek 2:1 pro hosty byl zasloužený. Ve druhém poločase se toho moc neodehrálo a zápas byl kvůli počasí ukončen. Chci klukům poděkovat za celou sezonu a hlavně za jarní část, kde jsme si dokázali, že okresní přebor můžeme hrát.“

Zbraslavice – Suchdol 0:1 (0:0)

David Čižinský, trenér Suchdola: „Myslím si, že jsme po celé utkání měli převahu, ale nedařila se nám koncovka a utkání jsme rozhodli až v závěru.“

Kaňk – Malešov 2:0 (0:0)

Martin Klatka, trenér Kaňku: „Začátek utkání měli gólové možností hosté, postupně jsme se dostali do hry. Podařilo se nám skórovat, to nám pomohlo ve velkém vedru zápas zvládnout. Museli jsme střídat brankáře po zranění, oba předvedli super zákroky.“

Malín – Kutná Hora B 2:1 (2:0)

Pavel Král, trenér Kutné Hory B: „Zápas jsme prohráli kvůli dvěma penaltám, z nichž druhá nebyla. My jsme své šance nedali, když jsme šli čtyřikrát sami na domácího brankáře, a jednou mu pomohla tyč. V 64. minutě jsme dali gól Puchoněm a do konce zápasu jsme byli aktivnější než domácí, ale branku jsme nedali, a to rozhodčí ještě zápas radši o čtyři minuty zkrátil. Počasí bylo strašné pro oba týmy.“

Sedlec – Tupadly 4:1 (2:0)

Jiří Vopatřil, trenér Sedlce: „Musím poděkovat soupeři za souhlas s přeložením zápasu. Výsledek utkání neodpovídá jeho průběhu. My jsme na rozdíl od minulých utkání šance proměnili a hosté ne.“

Karel Mikeš, trenér Tupadel: „Špatný konec jinak úspěšné sezony. Celý týden jsme v klubu řešili spíše nefotbalové věci, díky kterým jsme byli rádi, že jsme zápasové mužstvo z našich tří týmů vůbec poskládali.“