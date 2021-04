„Nevidíme v tuto chvíli důvod tlačit na dohrávání soutěží,“ píše Výkonný výbor OFS Kutná Hora ve svém prohlášení. Kde dále stojí: „Nejsou dány podmínky, za kterých by bylo možné soutěže dohrát a už vůbec nejsou dány podmínky pro restart tréninkového procesu. Restart tréninkového procesu, zejména u mládeže, je prioritou, kam bychom měli směřovat.“

A v dohrávání soutěží nejde jen o kutnohorský okres. „Pokud by se měly soutěže dohrávat, je zjevné, že je nutný regulérní tréninkový proces a aby to mělo nějaký smysl, musela by být dohrána jejich drtivá většina v rámci pyramidy soutěží,“ píše výkonný výbor a dodal: „Pokud ne, není nutné soutěže rušit paušálně, některé soutěže, zejména mládežnické či pohárové, by se mohly dále hrát, ale bez tlaku na jejich dohrávání.“

Na názor jsme se zeptali i předsedy OFS Jana Ďoubala. On sám by měl raději jiný postoj. „Ale moc v něj nevidím prostor,“ pokrčil rameny. „Ať se hlavně vrátí děti na hřiště k pravidelnému sportování. mají radost ze sportu a připravme se postupně na zápasovou praxi. To ostatně platí i pro dospělé. Přílišné tlačení na pilu by mohlo mít spíše opačný efekt,“ uvědomoval si Ďoubal.