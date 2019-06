Kutná Hora – Ve středu odehráli fotbalisté Malína a Suchdola finále okresního poháru na hřišti v Lorci. Rozhodla jediná branka z prvního poločasu, díky které se z výhry mohli radovat Malínští.

Fotbalový míč ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Do dobré šance se dostali Suchdolští, s přízemní střelou ale brankář Malína neměl problém. Do další šance se dostal suchdolský Zelený, jeho tvrdou střelu vyrazil Lhoták do bezpečí. Hráči Suchdola si vytvořili další dvě velmi dobré šance, nejdříve byl jeden z hráčů sám před bránou, ale přihrávku z boku dostal na dlouhou nohu a mířil vedle, následně trefil Laštovka tyč. Ve dvaatřicáté minutě se do šance dostal malínský Dytrych, a poslal Malínské do vedení.