„Týmy vědí, že když budou mít mezi sebou někoho, kdo by chtěl pískat, tak se mají ozvat,“ prozradil předseda Komise rozhodčích OFS Kutná Hora Libor Koleček v rozhovoru pro Deník.

Libore, jaký je stav fotbalových rozhodčích? Nemyslím fyzický, ale jaká je naplněnost kapacity?

Počtově jsme pořád na stejných číslech. Aktuálně jsme neměli ani seminář, protože se nemohl konat. Máme sedmadvacet rozhodčích, jednu chvíli jsme měli čtyřiadvacet. Číslo se mění vždy po daném semináři.

Je tohle číslo dostatečné nebo na hraně?

Musím to brát ze dvou pohledů. Jedním je, že bude na všech zápasech jeden rozhodčí, pak se to dá obsadit. Samozřejmě s přizpůsobením zápasů, což už praktikujeme druhým rokem. Něco se hraje dopoledne, něco zase o pár hodin dřív, než je stanovený úřední termín. Pokud budeme počítat s tím, že se některé zápasy obsadí třemi rozhodčími, tak na to tento počet sudích nestačí. Pak vzniká problém, že se obsadí jen jeden nebo dva zápasy. Ostatní v okresním přeboru jsou ukřivdění, že nemají tři sudí. Všichni by je chtěli, ale nejde to.

Předseda OFS Dušan Roubíček vaši komisi chválil. Rozhodčím prý připravujete velmi dobrý servis…

…Taková slova předsedy mě i těší. (směje se)

Zajímá mě, jak ten dobrý servis vytváříte a kdo se na něm podílí?

Podílí se na něm celá Komise rozhodčích. Dvakrát do roka připravujeme pro sudí seminář. Neřešíme nesmyslné testy, které vychází ze základních otázek. Ano, teoretické znalosti mít musí, ale my kluky prověřujeme z praktických ukázek. Připravíme jim videa a na jednotlivých situacích jim ukazujeme, jak by to mělo být správně. Tím je také zkoušíme. Co by například udělal v dané situaci a podobně. Během roku jsme se jako komise každý týden scházeli a když měl někdo z rozhodčích jakýkoliv problém, mohl přijít a společně jsme celou věc řešili.

Předseda mluvil také o tom, že zkušení rozhodčí pomáhají nováčkům. Jak tohle funguje?

Starší rozhodčí pomáhají, ano. Když někdo nastoupí nový, tak ho na utkání posílám s jedním zkušeným sudím. Pískají společně velké turnaje. Když noví kluci pár zápasů odpískají, tak jdou třeba na lajnu na žáky, což se třeba děje v Čáslavi. Když už věděli, co je praporek a jak se mává, tak je posíláme na okresní soutěže na lajnu, aby si něco zkusili. Dále pískají žáky a podobné zápasy. Zkušení sudí jim pak třeba o poločase řeknou, co a jak. Nemáme delegáty, ale jako členové komise jsme jezdili na zápasy, abychom mladým klukům pomohli nebo poradili. Mohli jsme k nim do kabiny.

Možná to je výzva pro nové rozhodčí. Vždy se mají na koho obrátit.

Přesně tak. Vždy jsme všichni z komise na telefonu. Když někdo potřeboval, mohl kdykoliv zavolat. Já jsem na telefonu pořád, celý víkend.

Jan Ďoubal, který kandiduje na předsedu OFS, tvrdil, že byste mohli rozhodčí shánět na středních školách nebo v dorosteneckých kategoriích. Jak se na tohle díváte?

Aplikovat se dá cokoliv. Chodit po středních školách se může, ale nezkoušeli jsme to. Mám zkušenost z jiné strany. Dělali jsme nábor na hokeji v Kutné Hoře a začalo se chodit po školách. Nemělo to úspěch. Lidé, kteří chtějí něco dělat, tak si sami zjistí, co je k tomu potřeba. Jestliže někdo přijde do třídy, tak to na první pohled vypadá dobře, ale finální výstup, je nízký. Podle mě by to bylo nulové už z toho důvodu, co jsem zažil při kampani z FAČR.

Co jste během ní zažil?

Do velké kampaně se hlásili lidé, co by chtěli pískat. Z FAČR jsme dostali kontakty na lidi z našeho okresu. Já osobně jsem všechny kontaktoval. Se všemi jsem mluvil. Šlo asi o šestnáct lidí. Z tohoto počtu jsem dokázal domluvit na osobní schůzku s deseti z nich. Někteří řekli, že si to mezitím rozmysleli. Z deseti lidí nakonec dorazilo jen šest uchazečů na první schůzku. Po prvním sezení, kdy jsme jim řekli základní informace, tak na druhé přišli jen čtyři a ve finále, když se jim chtěl člověk dovolat, protože už na další schůzky nepřišli, se jim člověk nedovolal vůbec.

Takže nula?

Ano, z celé kampaně nula. Dva se tedy byli podívat na fotbale, ale zřejmě je odradila realita. Všichni víme, jak se chovají někteří diváci nebo funkcionáři. Mladý kluk tohle moc nedává.

Je tedy lepší varianta lovit ve svém prostředí? Mezi dorostenci, kteří prostředí fotbalu dobře znají?

Je to lepší. Což jsme s kluby řešili. Týmy vědí, že když budou mít mezi sebou někoho, kdo by chtěl pískat, tak se mají ozvat. Úplně si nemyslím, že by komise měla objíždět kluby a setkávat se s dorostenci. To není naše práce.

Spíše mě napadlo poslat do klubů plakát na nástěnku nebo reklamní banner s okresní náborovou kampaní. Něco podobného. Střílím z první vody na čisto.

Určitě. Teď do toho zasáhla pandemie. Podobnou věc jsme měli připravenou. Hodně se na tom podílel z komise David Zoufalý. Dávali jsme dohromady letáček. Bylo jich vytisknuto opravdu hodně. Distribuce měla jít na kluby. To vše loni na jaře. Než se to celé rozjelo, tak se soutěže zastavily. Uvidíme, kdy se začne zase hrát. Teď jsou zkrátka priority jinde.

Krátce se vás ještě zeptám na tři jména. První dvě jsou David Zoufalý a Matěj Blatný. Pískají v Čechách divizi a ČFL. Kam až to mohou dotáhnout?

Oba jsem přijímal jako předseda, takže na rovinu říkám, že z nich mám obrovskou radost. Nejen já. Když řeknu, že mají na to, aby kariéru dotáhli do první ligy, tak to možná bude znít divně, ale já jsem o tom přesvědčený.

Možná je na to ideální doba, když se český fotbal začal očišťovat.

Ano, teď se možná vše bude měnit. Uvidí se, jak dopadnou všechny volby. Kvalitativně na to oba mají. V tom problém nevidím.

Třetím jménem je Luděk Kracík. Jak dlouho ještě tento osmasedmdesátiletý veterán bude pískat?

Co se týká Ludi, tak to záleží hlavně na něm. Druhou zásadní věcí je jeho zdravotní stav. Z mého pohledu, když chce pískat, tak nemá smysl dělat nějaké věkové hranice. Neuvažovali jsme o tom. Nebyl bych úplně proti, protože Luďa by jel na fotbal, i kdyby zdravotní problémy měl, což není dobře. Na zápasy v nejnižších soutěžích může bez problémů jezdit. Zvládne je odpískat s přehledem.

Každopádně je to neskutečný výkon. V jeho věku se pohybovat devadesát minut na hřišti.

Souhlasím. Kolikrát jsem se doslechl, proč ho někam posíláme třeba na lajnu. Ale na druhou stranu se ozvou kluby a říkají, ať jim radši pošleme Kracíka než nějakého jiného nezkušeného, který zápas nezvládne. Má své zkušenosti.