První branku utkání mohl vstřelit už po sedmi minutách novodvorský Jakub Rak, který přizdvihl rohový kop Čálka a míč se otřel o břevno. Dvě minuty poté měli možnost i Tupadelští, když Jos. Kavánek šel zprava sám na bránu, ale Černý jeho pokus vyrazil. Po půlhodině hry předložil Jak. Rak gólovku Brožkovi, jenže ten trefil pouze střed brány. První gólový zápis obstaral ve druhé minutě nastavení prvního poločasu Jos. Kavánek, který dorazil do brány hlavičku Průchy – 1:0.

Po přestávce chyboval hostující stoper Zelený, Jos. Kavánek postupoval sám na bránu, ovšem Černý se vyznamenal. V 57. minutě překopl domácí branku v dobré pozici Radla, ale minutu poté už hosté srovnali: Čálek napálil balon za vápnem a jeden z obránců změnil dráhu letu – 1:1. Novodvorští mohli i vyhrát. V 78. minutě předvedli hosté velký zámek, kdy byla většina hráčů v pokutovém území Tupadel, ale zakončující J. Procházka hlavičkoval nad bránu.

Čepek: Měli jsme na tři body

„Byl to docela vyrovnaný zápas, který bohužel ovlivnilo zranění Drbohlava, jenž musel střídat o poločase. Těžké podmínky byly pro oba mančafty stejné a remíza je zasloužená,“ zhodnotil zápas trenér Tupadel Stanislav Krajíček.

Miloslav Čepek bral bod, ale sám věděl, že jich mohlo být víc: „Uhráli jsme bod venku, což je dobrý, ale měli jsme na tři. To, co jsme druhou půli nedali, bylo na tři body. Při první brance se asi rozhodčí upískl s trestným kopem. Myslím si, že to faul nebyl. Navíc přetáhl čas o dvě minuty, ale to je jedno. My jsme prostě nedali góly.“

Tupadly – Nové Dvory 1:1 (1:0)

Branky: 45(+2). Jos. Kavánek – 59. Čálek. Rozhodčí: Salač – Pechanec, Chovanec. ŽK: Průcha - Maláček, Špírek, Čálek. Diváci: 100.

Tupadly: P. Kavánek - Průcha (63. Fuksa), Štainer, Píška, Šveřepa - R. Krajíček (72. Jiří Kavánek), Drbohlav (46. Semrád), Král, F. Císař - Jos. Kavánek, Čmakal. Trenér Stanislav Krajíček.

Nové Dvory: Černý – Pátek, Oliva, Zelený, Maláček (85. Špírek) - Jak. Procházka, Radla, Brožek, Čálek - Pospíšil, Jak. Rak. Trenér Miloslav Čepek.