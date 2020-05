Nové Dvory – Kutná Hora B 1:0 (0:0)

Po vlažném začátku začaly Nové Dvory naplňovat roli papírového favorita. Ve 20. minutě si na Maláčkův trestný kop naskočil L. Pospíšil, ale Stoupa jeho hlavičku reflexivně vyrazil. O chvíli později opět hlavičkoval L. Pospíšil a Stoupa se znovu vytáhl. Ve 29. minutě dostal L. Pospíšil pro změnu míč za obranu Kutné Hory, ale ani tak na Stoupu nevyzrál. 3:0 pro kutnohorského brankáře!

Před poločasem opět útočník Pospíšil v šanci, tentokrát mu radost z gólu zastavila tyč a praporek pomezního rozhodčího. Jedinou šanci hostí si v první půli vypracoval Rumpli s Kulhánkem, ale brankář M. Černý míč lapil.

Ve druhém poločase domácí bušili do obrany hostí ještě více. Brožek šajtlí přestřeli, ovšem v 59. minutě prohrál Stoupa souboj s Janem Rakem a Ladislav Pospíšil konečně uklidil balon pohodlně do brány – 1:0. Do 76. minuty ještě Novodvorští zahodili spoustu šancí. Vedle mířil Rajchman, Brožka vychytal Stoupa a Pospíšil po přihrávce Ráce minul.

A tak mohlo dojít na vyrovnání. Ve vápně si došel až před brankáře domácích Fajfr, jeho stažení si však rozhodčí nevšiml, ale míč měl záhy na kopačce Rumpli, který nedostal balon z malého vápna do odkryté brány.

Hodnocení trenérů Čepka a Davida

„Utkání se mi nechce komentovat, to nemá cenu. Byl to zápas jako každý jiný,“ byl po utkání rozladěný trenér Miloslav Čepek. „My jsme neproměnili šance a od Kutné Hory jsem čekal víc. Rozladěný jsem, když jsem viděl, co se děje na hřišti. To s fotbalem nemělo nic společného,“ narážel na výkon rozhodčího Čepek a vzpomněl si na podzimní duel (rozhodčí Linhart vyloučil tři Novodvoráky): „Ještě mi tady dneska chyběl pan Linhart.“

Přeci jen byl rád Čepek za tři body: „Jsem spokojený alespoň se třemi body.“ Postupu jsou Nové Dvory velmi blízko. „Myslím, že postup je ještě daleko. Jsou před námi tři kola. S tímto výkonem bychom na I. B třídu stejně neměli,“ zlobil se.

Trenér Kutné Hory B Ladislav David viděl utkání jako remízové: „Myslím, že utkání by slušela remíza. Hosté jednu velkou šanci dali. My jsme bohužel nedali.“ Také David nemohl přijít na jméno hlavnímu rozhodčímu. „Nejslabším hráčem na hřišti byl jednoznačně rozhodčí, který si nechal nadávat do volů, který neviděl ruku z pěti metrů, a který neviděl pokutový kop. Svým způsobem ovlivnil úroveň tohoto utkání,“ vyjmenoval David.

Branka: 59. L. Pospíšil. Rozhodčí: Sojka. ŽK: Zelený, Jan Rak, Rajchman, Melezínek – Gygal, J. Kratochvíl, Fajfr, Kulhánek. Diváci: 150.



Nové Dvory: M. Černý – Rajchman, Jan Rak, Zelený, Maláček (83. Špírek) – Melezínek (90. Mirovský), Brožek, Radla, Pátek (62. Rác) – Pospíšil, Kokeš. Trenér Miloslav Čepek. Kutná Hora B: Stoupa – Trnka, B. Šváb, T. Pospíšil, Gygal – J. Kratochvíl – Hulman, Fajfr, Kulhánek (66. Kopecký), Rumpli – O. Černý (46. Janoušek). Trenér Ladislav David.