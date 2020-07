„V prvním utkání po dlouhé pauze to bylo z naší strany špatné, konkrétně první poločas, kde byla spousta ztrát a nepřesných přihrávek, díky tomu si hosté vypracovali hned několik šancí a už v páté minutě šli do vedení,“ líčil zručský trenér Michal Váňa.

Hosté domácího kouče mile překvapili. „Slyšel jsem, že mají nový kádr a hráli dobře, určitě budou hrát na špičce v okrese.“

Druhý poločas byl od Jiskry o dost lepší, přišly šance a během dvaceti minut Zručští otočili výsledek na 4:3. „Hosté ještě stačili vyrovnat, ale posledních patnáct minut bylo v naší režii a po krásných dvou bankách jsme dotáhli utkání do vítězného konce. My jsme z minima vytěžili maximum, hosté naopak dost šancí spálili, ale rozdíl třídy tam znát nebyl. Před námi je ještě dost práce, i když kluci v tréninku makají poctivě, máme ještě co zlepšovat,“ dodal Váňa.

Zruč n. S. – Nové Dvory 6:4 (za domácí: Zeman 3, P. Jelínek, L. Jelínek, Koudela). Zruč n. S.: Cudlín – Louda, Jouza, L. Jelínek, Kotek, M. Váňa, Viktora, P. Jelínek, Arnolt, Zeman, Musil. Střídali: J. Váňa, Pejša, Dolejš, Brož. Trenér Michal Váňa.