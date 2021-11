Křesetice - Zruč nad Sázavou 0:0 (0:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „Bylo to vyrovnané utkání, soupeř měl asi více tutových šancí, včetně penalty. Nakonec jsme ale mohli vyhrát my. Je to škoda, nejsme schopni dát gól. V zimě musíme potrénovat, ale kluci hlavně musí chtít chodit. Po covidu nemají moc chuť."

Trenér Michal Váňa (Zruč n. S.): „Moc dobře jsme věděli, kde Křesetice hrají. Tohle je soupeř pro nás, kde bychom si mohli zastřílet, dávat góly a z fotbalu si udělat radost. Na jejich terénu a jejich míči to ale nešlo. Je pravda, že se říká, že terén a balon je pro všechny stejný, ale nám tohle nesvědčí. My jsme se prali s balonem, který skákal jako hopík, než to zpracujeme, dáme do klidu a uděláme nějakou šanci, tak jsme se s tím trápili. Co se týče ofenzivy, tak jsme byli rozhodně lepší. Za devadesát minut jsme toho měli mnohem víc, než Křesetice. Křesetice měly jednu jedinou šanci za celý zápas, my jen v prvním poločase spálili tři stoprocentní tutovky. Říkal jsem klukům, že máme mladý tým a kluci z Křesetic jsou starší a že nestíhají. Celý zápas bylo pravidlem, že je naši mladí kluci přehrávali. Pokud bych měl vypíchnout nějaké určité body, tak určitě neproměněná penalta ve zhruba sedmdesáté páté minutě. To bylo zlomové. Potom Jaroslav Arnold, který byl nejlepší na hřišti, měl stoprocentní šanci po kličce brankáři, ale netrefil prázdnou branku. To bylo v devadesáté minutě. Tyto dva zlomové okamžiky nás stály body. Mně zatrnulo v devadesáté minutě, kdy Křesetice měly tu jedinou šanci. Bylo to na malém vápně, kde to Cudlín zázračně vytáhl nohou. Mohli jsme odjet s úplnou nulou, ale ve finále odjíždíme z Křesetic, které jsou jasným aspirantem na sestup, s bodem. Soupeř byl zralý na bůra, ale my nedali ani jeden gól. Z mé strany je to velké zklamání. Bod zlatý, ale je to pro nás ztráta."

Tomáš Šulc