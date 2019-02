Do divizních Benátek nad Jizerou přichází z prvoligové Mladé Boleslavi hned dvě posily – dvaatřicetiletý Jan Kysela a jedenadvacetiletý Michal Dohnalík. Vyžádal si je současný trenér klubu Lukáš Jarolím, jenže ještě na konci června působil právě v boleslavské juniorce na pozici asistenta trenéra.

Jan Kysela. | Foto: Deník

Jan Kysela vyrostl v Bakově nad Jizerou, ale od roku 2004 byl hráčem FK Mladá Boleslav. Za středočeský klub odkopal 160 mistrovských utkání, další zkušenosti získával v druholigovém Ústí nad Labem (2004/05) a na jaře 2010 i v pražské Slavii.

Za českou reprezentační jedenadvacítku si připsal osm startů. V mladoboleslavském klubu nyní ukončil profesionální smlouvu a do Benátek přestoupil.



To Michal Dohnalík je přímo mladoboleslavským odchovancem. V dorosteneckých mužstvech i v juniorce nastupoval na pozici ofenzivního hráče a v sedmapadesáti startech nastřílel celkem dvanáct gólů.



Atmosféru dospělého prvoligového "áčka" dosud poznal pouze v přípravných zápasech. Do benáteckého klubu odešel na půlroční hostování.