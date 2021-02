Čtyřiadvacetiletý Kuchta je hvězdou Slavie, potažmo celé ligy, o čtrnáct měsíců mladší Turyna kope třetí nejvyšší soutěž za letenské béčko. Pozor, nikdo netvrdí, že se Turyna nerozlétne, vždyť na podzim dal v ČFL šest branek v pěti utkáních. Jenže realita je zkrátka taková, že zatímco on hraje zimní ligu za rezervu, Kuchta za leden nasázel šest branek ve FORTUNA:LIZE – tedy nejvyšší soutěži. Naposledy hattrickem v prvním poločase zdemoloval Zlín, na jehož hřišti Slavia vyhrála 6:2, a hlavně v prvním poločase demonstrovala mocnou sílu, s níž míří za titulem.

Na téhle cestě je Kuchta jejím útočníkem číslo 1, ač se to příliš nečekalo. „Myslím, že nejvíc je za tím jeho pracovitost a hladovost. Za těmi situacemi jde, a to ho odměňuje góly. Honza pracuje pro mužstvo, nešetří krokem a ve vápně je optimista. Proto je u míčů dřív než defenzivní hráči,“ pochválil kanonýra trenér Jindřich Trpišovský. Zdroj: Redakce

Ten si v létě Kuchtu přivedl z Liberce, i když věděl, že s ním není vždy jednoduché pořízení. Proto paběrkoval dříve ve Slavii, poté v Bohemians i v Teplicích. Pozvedl ho až svéráz v roli libereckého kouče Pavel Hoftych. „Kuchtič potřebuje někdy pár facek,“ popsal recept. Ten funguje, což se přeneslo i do pražského velkoklubu.

Kuchta válí na hřišti, tým a vedení pak zásobuje vajíčky od vlastních slepic. „Posnídal jsem vajíčka, která mi daroval Honza Kuchta, a jsou stejně skvělá jako jeho góly. Ideální hráč,“ napsal na twitterový účet slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Pohoda…

Turyna by se do podobného módu rád dostal. Má jednu obří nevýhodu: neví, kdy v současné covidové situaci začne třetí liga. Ostatně některé rány osudu už ho provázejí delší dobu, především ty zdravotní. Přitom měl kariéru rozjetou do velkého tempa. Za první mančaft z Letné naskočil v osmnácti v semifinále domácího poháru. Poté vyrazil na hostování do slovenské Senice, což je pro mladé sparťany vyzkoušená adresa. Rovněž útočník si ji pochvaloval.

„Za šanci jsem rád doteď. Bylo to tam super. Parta, zázemí, samotná liga. Odehrál jsem tam dost zápasů a těžil jsem z toho i v mládežnické reprezentaci,“ řekl webu Sparťanské noviny.

Poté přišlo angažmá v Českých Budějovicích a první potíž se svalem. Nevyšla ani štace v Jihlavě. Za dvě sezony nedal Turyna v dospělé kategorii ani gól. „Na Danovi bylo vidět, že má talent i čich na góly. Jenže z mého pohledu to tenkrát nebyl profík v tom pravém slova smyslu. To byl jeho největší problém, ale to je u řady mladých fotbalistů v jejich začátcích. Hodně potom záleží i na trenérech,“ říká nynější sportovní ředitel Jihlavy (tehdy kapitán týmu) Lukáš Vaculík. „Jan Kuchta také v lize vystřídal několik klubů. Až teď, ve čtyřiadvaceti, začíná prodávat, co umí,“ srovnává.

Přesně, Turyna se může ještě rozmáchnout.