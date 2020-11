Z Pardubic se propracoval až do pražské Sparty, se kterou si zahrál na zaplněném Old Trafford zápas Ligy mistrů proti Manchesteru United. To byl splněný sen! Další plány v kariéře Michala Meduny ovšem v roce 2006 změnil kolaps kvůli vrozené vadě srdce při utkání turecké ligy, po němž musel ukončit profesionální kariéru.

Michal Meduna v dresu Rosic nad Labem | Foto: Milan Křiček

S fotbalem začínal doma na východě Čech. "Když jsem vstupoval mezi dospělé v Lázních Bohdaneč, tak mi bylo sedmnáct let, to byla velká škola. Potom přechod do Pardubic, kde jsme hráli za trenéra Pulpita v podmínkách, které nám někdo ani dnes nevěří. Půl roku jsme nedostali ani korunu, ale partu to stmelilo, hráli jsme kolem pátého místa. Pak jsem strávil tři roky v Uherském Hradišti. S tehdejšími spoluhráči se scházíme do dneška," vzpomíná Meduna.