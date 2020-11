Na hřišti nevypustil ani vteřinu a platil za přirozeného vůdce celého týmu. I to byl společně s nesporným fotbalovým umem zřejmě důvod, proč to v kariéře dotáhl tak daleko a zahrál si nejen za přední české (Slovan Liberec, Sparta Praha), turecké (Besiktas Istanbul, Bursaspor) kluby, ale i italskou Serii A za Udinese.

Vždy byl symbolem oddanosti, bojovnosti a pracovitosti. To mu zůstalo i po přechodu do nové role. A platí to nejen na lavici trenérské, ale i v té studijní. „Mám udělanou áčkovou licenci, ke které je potřeba dvouletá praxe. A teď si počkám na profi dospělou licenci, jestli se tam tedy dostanu,“ nastínil své prozatímní trenérské vzdělání.

Velkou zásluhu na jeho bohaté a úspěšné hráčské kariéře má kouč Josef Csaplár, pod jehož vedením strávil nejen důležitá mládežnická léta v Příbrami, ale vedl ho následně i v počátku působení v Liberci. V roce 2017 se oba opět potkali u Litavky. A krátce na to byla započata Zápotočného druhá fotbalová etapa.„První impuls byl od trenéra Csaplára ještě v době, kdy jsem byl ještě hráč, v době našeho společného působení v Příbrami. Tehdy mi říkal, jestli bych se nechtěl zapojit do trénování a začít tak ten postupný přechod do pozice trenéra,“ prozrazuje Zápotočný. „S odstupem času musím říct, že jsem moc rád, že jsem takové rozhodnutí udělal,“ přiznává.

Tomáš Zápotočný začal od píky. Pod dohledem svého fotbalového „otce“, který v té době působil v Příbrami nejen jako trenér prvního týmu, ale i sportovní ředitel, se nejprve ujal kategorie U16, po kterých následovaly dorosty U17, U18 a U19. Od léta se pak se svým generačním souputníkem Miroslavem Slepičkou chopil trenérského kormidla třetiligové rezervy 1. FK Příbram. „Přiznám se, že mě to mnohem více táhne k dospělému fotbalu, kde je to náročnější. Přeci jen trénování mládeže je taková větší piplačka a to nechám jiným,“ říká s úsměvem.

Cíl má však ještě vyšší. „Mně se libí systém, který mají nastavený v Německu, kde si kluby vychovávají svoje vlastní trenéry. Já věřím, že u nás v klubu to máme rovněž takto dobře nastavené, protože máme momentálně spousta mladých odchovanců – trenérů. A já věřím, že jednou budu trénovat příbramské áčko,“ vyřkl ambici Tomáš Zápotočný.

Splní si svůj sen?