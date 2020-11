Lochovický stadion, na kterém místní klub TJ Slovan Lochovice kope IV. třídu okresu Beroun, ale vzbuzoval pozornost dlouho před seriálem. Už to, že se k němu muselo přes zámecký park, mělo své kouzlo. Dnes se využívá sice brána od školky, ale vchod z parku je stále patrný a byl v seriálu využit.

Samotné lochovické hřiště patřilo na poměry pralesního fotbalu vždy k těm lepším a hodně prostorným.

Ale jak se stalo, že právě areál Slovanu Lochovice bude tím vyvoleným pro natočení Okresního přeboru? Režisér Jan Prušinovský kopal pro radost za Zadní Třebaň, berounský okres tak dobře znal.

Na vesnici o 1200 obyvatelích padla volba i z důvodu zdejší atmosféry.

V seriálu hrála roli také voda, přesněji řečeno řeka (říčka) Litavka.

Pamatujete, jak se lovily balony? Kultovní scény byste v reálném světě (aspoň tady) nezažili.

Šlo o filmařský trik. Dokopnout míč až do Litavky za jednou z branek by bylo dobrým počinem i pro ragbisty. Je to prostě daleko.

Výlet do Újezdu

V Praskolesích, což je vesnice za dvěma kopci, to mají v tomto ohledu daleko horší. Kolem hřiště protéká Červený potok a pro míče se tam chodí s bidlem.

Mimochodem: právě jejich hřiště se v seriálu změnilo na plac Újezdu, torzo Houslic tam za vydatného přispění zvěrolékaře Větvičky vyhrálo 2:0. Filmaři měli s epizodou nazvanou Konvoj menší problém, když je rušil zvuk projíždějících vlaků.

Naštěstí v klubu měli znalce, kteří věděli, kdy který vlak pojede.

Prušinovský navíc mohl načerpat podobu předsedy Václava Orla v podání Luďka Soboty právě v Praskolesích. Když se blíže podíváte na tento díl, tak je mezi diváky k zahlédnutí tehdejší předseda Praskoles Antonín Žák. A co má na sobě? Šusťákovou bundu a gumovky!

Přijedou zas herci?

Lochovice kromě A-týmu disponují také mladší přípravkou. Hlavní mužstvo ve IV. třídě drží po osmi zápasech druhé místo a podle slov kapitána Tomáše Komínka chce Slovan postoupit, a oslavit tak sto let trvání klubu.

Ve hře je i varianta, že by právě na oslavy dorazili herci, kteří Slavoj Houslice reprezentovali jak v seriálu, tak i na mnoha pozdějších exhibičních utkáních.

Až tři tisíce lidí

V době největší slávy se herci do Lochovic vrátili. V roce 2011 zde odehráli exhibici a podle místních se do areálu vtěsnalo až tři tisíce lidí. Herci z Houslic opravdovým fotbalistům nic nedarovali, vyhráli 4:1, dva góly vsítil Jarda Kužel alias David Novotný.

A co fanoušci, kteří do Lochovic jezdí? Často okukují, co se na stadionku za deset let změnilo. Bouda, v níž se scházeli housličtí funkcionáři k legendárním schůzím, pořád stojí. Při zápasech v ní naleznete hospůdku. Vedle ní je venkovní posezení a přibyl i koutek pro děti.

Z klubovny nezmizel ani nápis Slavoj Houslice. Drží. Jak to? Třeba ho obnovuje duch Pepika Hnátka. Kdo ví.

Jedno ale jisté je. Úkaz Slavoj Houslice z historie lochovické kopané nezmizí. Zřejmě už nikdy.