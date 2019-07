Strůjce triumfu v Moravskoslezské fotbalové lize Miloslav Machálek v Brně zůstává. Spolu s vedením teď musí kádr adaptovat na mnohem náročnější druholigové podmínky a v enormně krátké době vybudovat konkurenceschopný kádr. Už teď může počítat s pěticí posil.

„Někteří hráči jsou již domluvení, s dalšími jednáme. Do brány přijde Martin Šustr, vrací se i Petr Mrázek takže post gólmana máme vyřešený. Jsou tam nyní čtyři hráči. Dále jsme domluvení s Michalem Jeřábkem z Vyškova, z Hlučína přišel Jaroslav Málek a z Otrokovic Jan Hladík. Mrzí mě, že jsme se zatím nedohodli na Lukáši Lahodném z Vyškova,“ vyjmenoval nové tváře zkušený kouč.

Kdo kádr naopak opustil?

Hostování skončilo dvojici ze Zbrojovky Danu Jamborovi a Jakubu Černínovi. Do Jihlavy se vrátil Tomáš Smékal. Nepokračují s námi také Filip Krula, Petr Vavřík a Tomáš Šperka, který je na pracovní cestě v Americe.

Druhá liga začíná za tři týdny. Jak se s krátkou přípravou vypořádáte?

Časově je to neskutečně hektické. Nemáme prostor zkoušet příliš hráčů. Tomu obětujeme přátelské utkání s Vítkovicemi ve čtvrtek i s Uničovem. Všichni dostanou stejnou porci minut. Možná to uděláme i v části třetího přípravného zápasu se Skalicí. Pak nám už zbývá jediný duel s Uherským Brodem.

Zažil jste už tak nahuštěnou přípravu?

Když jsem přišel do druholigové Jihlavy, bylo to podobné. Tým jsme taktéž skládali na koleni. Nějaký čas to potrvá, ale klukům věřím, že ukážou touhu a nováčkovskou euforii. Fyzicky jsou na tom naši kluci velmi dobře, prodělali náročnou zimní přípravu. Spíš mám obavu, jak jsou na tom nově příchozí.

Podle čeho jste vybírali posily?

Zvolili jsme cestu, která se mi zatím vždy osvědčila. Asi dvacet let dělám skauting a mladé hráče znám velmi dobře. Upřednostnil jsem tedy fotbalisty, které znám. V MSFL se vyznám podrobně, takže jsme zvolili tuto variantu. Realita nám ukáže, zda jdeme dobře.

Pokusíte se udržet taktický profil týmu z postupové sezony?

Máme nachystané dva nebo tři systémy, kterými se chceme prezentovat. Je otázka, jak se ukážou nový hráči. Podle toho upleteme herní systém. Není to tak, že bych si do svého systému doplňoval fotbalisty, to je finačně náročné.

Druhá liga je profesionální soutěž. Jak přerod zatím vypadá?

Máme půlroku čas, abychom přešli na profesionální fotbal a vznikla tu buď akciová společnost, nebo s.r.o. Vzhledem k hektičnosti, chceme zatím jít dosavadní cestou. Někteří hráči budou plně profesionální, ale většina se rozhodla, že fotbal zkombinuje se zaměstnáním.

Jsou to pro vás komplikace?

Problémem bude jejich účast na trénincích. Cestování na více dní může být také obtížné. Obavy ale nemám, mužstvo je velmi pracovité a až neuvěřitelně zdravé. První dva dny přípravy máme dvoufázový trénink, pak se chceme soustředit na utkání. K týmu přistupujeme individuálně. Někteří hráči se vrátili dnes nad ránem z pětidenní dovolené a musí si odpočinout.

Rozšíříte také realizační tým?

Kromě trénování pracuji také na krajském úřadě v Olomouci a toto zaměstnání neopustím. Hledali jsme tedy asistenta na dopolední tréninky. Jednali jsme s Milanem Valachovičem, ale ten se rozhodl zůstat v Lanžhotě. Místo něj přijde Bohumil Kafka, jenž byl na jaře k dispozici líšeňské mládeži, teď je ovšem na dovolené. Dosavadní asistenti Petr Pecha a Tomáš Bureš zůstávají. Chceme ještě vylepšit zázemí a regeneraci. Náš problém je nyní čas. Je tu práce jako na kostele.

Spolupracoval jste se Zbrojovkou, s kterou nyní budete hrát stejnou soutěž. Proč jste se rozhodl pokračovat v Líšni?

Pro mě to bylo náročné období. Nakonec rozhodlo spíš srdíčko, než rozum. Nechtěl jsem tenhle rodinný klub opustit, když přechází do vyšší soutěže. Mám s druhou ligou nějaké zkušenosti a chci pomoct. Se Zbrojovkou to skončilo smírem, ještě se musíme domluvit, jak to bude dál.

V druhé lize můžete bojovat o záchranu. Počítáte s tím?

Je to asi úděl každého nováčka. Rozdíl mezi profesionálním a výkonnostním fotbalem je značný. Zejména co se týče zázemí a tělesné připravenosti hráčů. Počítáme s tím, že narazíme, ale do ligy nevstoupíme smíření s nějakou pozicí. Myslím, že čas ukáže, že až tak špatní nejsme.

Autor: Jaroslav Galba