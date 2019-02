Smolnou sobotu si prožili fotbaloví bratři Martin a Petr Knakalovi. Bývalí ligoví fotbalisté, kteří nyní hájí v divizi barvy Tachova a Doubravky, totiž v součtu vstřelili tři vlastní góly. Martin v Tachově proti Sedlčanům (4:4) napnul síť vlastní branky hned dvakrát, jednou se to podařilo i staršímu Petrovi v utkání Doubravky v Čížové, kde domácí tým zvítězil 3:1.

Smolnou sobotu si prožili fotbaloví bratři Martin a Petr Knakalovi. | Foto: Deník / Jiří Kohout

„Dát si v jednom utkání dvě vlastní branky a ještě na další gól soupeři přihrát, to se mi v kariéře dosud nikdy nestalo. Byl to příšerný den, na který hned tak nezapomenu,“ vrací se k sobotnímu utkání Tachova se Sedlčany.

Přitom před zápasem nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo tak špatně dopadnout.

„Právě naopak. Už dlouho jsem se před utkáním necítil tak dobře jako v sobotu, dokonce i během zápasu. Měl jsem sílu, byl jsem plný energie. Než přišel první gól soupeře v patnácté minutě,“ vypráví hrající asistent tachovského trenéra.

„Chtěl jsem fotbalově rozehrát naši akci, přiťukl si míč, jenže útočník soupeře, který byl za mnou a já si ho nevšiml, mně sebral balon, běžel sám na brankáře a dal gól. Kdybych předtím míč napálil dopředu, jako by to udělala většina stoperů, byl by klid,“ zpytuje svědomí Martin Knakal.

Špatná koordinace

Branka soupeře domácí nezlomila, dvěma góly skóre otočili. Jenže přišla pětadvacátá minuta a bylo po vedení. „Soupeř centroval z levé strany, kolem mě tři hráči Sedlčan a já se po očku díval, koho budu bránit. Byl jsem špatně zkoordinovaný a ve snaze centr odvrátit jsem si levačkou napálil míč do sítě,“ popisuje svoji první 'trefu'.

Přestřelka v Tachově pokračovala. Hosté znovu vedli, ale pak domácí Braun brankou v pětačtyřicáté minutě vyrovnal a do kabin se šlo za stavu 3:3.

Ve druhém poločase strhli vedení na svoji stranu Tachovští a poté mohl zvýšit náskok hrající trenér Jan Matas, ve vyložené šanci však trefil jen gólmana.

V té chvíli na Městském stadionu v Tachově nikdo netušil, k jakému konci fotbalové drama spěje.

Penaltu kopat nechtěl

Běžela 85. minuta a hosté zahrávali rohový kop. „Bohužel mi svítilo slunce do očí, balon letící do šestnáctky jsem vůbec neviděl a od kolena se mi odrazil do sítě. Bylo vyrovnáno a ke slovu přišly penalty. Tu jsem ale vzhledem ke dvěma vlastním gólům odmítl kopat,“ vypráví.

Aby té smůly nebylo málo, penalty zvládly lépe Sedlčany a odvezly si z Tachova dva body. „Po zápase mně nebylo vůbec do řeči, jen jsem s notnou dávkou černého humoru poznamenal, že jsem byl nejlepším hráčem hostů. Klukům patří samozřejmě omluva,“ dodává Martin.

Vlastní gól si v sobotu v utkání v Čížové dal i Martinův bratr Petr a zkompletoval tak rodinný 'hattrick'. „Střílený centr jsem si stejně jako brácha srazil kolenem do sítě,“ popisuje pětatřicetiletý obránce plzeňské Doubravky.



„Dopadl jsem trochu lépe než brácha, ale i mně se podařilo dát v zápase dva vlastní góly. Bylo to v maďarské lize za Egri FC. Hattrick do vlastní branky nás netěší, ale i vlastní góly k fotbalu patří,“ dodává Petr Knakal.