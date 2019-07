I přes prohru 5:8 jim byl důstojným soupeřem domácí Braník Olomouc v čele s kapitánem a dlouholetým fanouškem Sparty Vladislavem Rojem.

„Fandím Spartě 40 let a celý život jsem si chtěl zahrát buď za ni, nebo proti ní. Zkusil jsem oslovit manažera Jirku Novotného a tohle je výsledek,“ usmíval se.

Splnění snu se nerodilo lehce. „Bylo to těžké. Je to hodně o penězích, Sparta něco stojí. Dát dohromady termíny, hřiště a hráče mi trvalo dva roky,“ říká hlavní organizátor Roj.

Ten spolu s netradičními spoluhráči vyběhl na trávník zaplněného hodolanského stadionu. „Jsou to kluci z mých bývalých klubů, ať už z velké nebo malé kopané. Je to směska napříč celý krajem,“ dodal.

A jeho tým od začátku poznal, že legendy Sparty nebudou lehká kořist. Hra na výsledek se nekonala a v závěru poločasu svítilo na tabuli 0:5 pro hosty.

Až v 30. minutě Jaromíra Blažka prostřelil Zbyněk Kuba a korigoval poločasový výsledek na 1:5.

Ve druhé půli se diváci obzvlášť bavili. Nejprve jim k tomu daly důvod parádní jesličky brankáře Blažka, který ani v exhibičním utkání své protihráče nešetřil.

A poté začal “úřadovat“ Vladislav Roj, který po poločase vyměnil domácí dres za sparťanský. „Bylo domluvený, že já, Marek Burget a brankář Jarda Kolek nastoupíme druhý poločas za Spartu, aby to bylo zajímavější,“ vysvětlil důvod svého sparťanského angažmá.

A své bývalé spoluhráče z řad Braníku nešetřil. Hned po pár minutách jeho střela zamířila do sítě. „Chtěl jsem si dát za Spartu gól, což se podařilo.“ A jestli ho zásah proti „svému“ klubu nemrzel? „Jsem rád, že Braník zůstal při zemi, Sparta je přece Sparta,“ dodal spokojeně.

Zlepšený výkon domácích korunoval ve druhém poločase výstavní trefou do levého růžku brány aktivní Šrom, jehož trefě zatleskala celá tribuna. Ta po chvíli aplaudovala znovu, když se po povedené kombinaci prosadil Václav Kubeček.

Domácí Braník nakonec utkání zkorigoval na 5:8, ale o výsledek v tomto utkání nešlo. „Splnilo se vše do puntíku, mělo to exhibiční charakter, padlo hodně gólů a přišlo hodně lidí,“ shrnul pozitiva Roj.

A proč nakonec zvolil název FC Braník Olomouc? „Je to recese. Kdysi to byla zakázaná skupina, ale má to souvislost i s pivovarem. Bylo mi to sympatický,“ uzavřel po zápase na dvakrát 35 minut.

Autor: TADEÁŠ SPURNÝ

FC Braník - AC Sparta 5:8 (1:5)

Branky: Máčala 2, Kuba, Šrom, Kubeček – Trval 3, Stracený 3, Kincl, Roj.

Braník: Kolek, Coufal, Malík, Roj, Mařák, Navrátil, Machus, Vlach, Tománek, Košta, Dittrich, Burget, Outrata, Kubeček, Šrom, Láner, Buldra, Dvořák, Máčala, Kuba, Blaha. Trenér: Petr Justra

Sparta: Blažek – Bažant, Kučera, Novotný, Matušovič, Koloušek, Budka, Stracený, Margoulius, Trval, Kincl, Roj, Kolek, Burget.