„Ještě nikdy jsem ji nehrál. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Nachystáme se na to,“ sdělil.

Včera spolu se zbytkem kádru zahájil přípravu. Jelikož klub postoupil o patro výš na poslední chvíli, začali hráči trénovat dřív, než čekali. „Je to dost hektické. Kluci si mysleli, že pauza bude delší, normálně jsme měli začínat až za týden. Takhle se musely rušit nebo přesouvat dovolené. Snad se vše stihne připravit a dopadne to dobře,“ přál si čtyřiadvacetiletý fotbalista.

On sám si volna příliš neužil. „Měl jsem jít na přípravu se Zbrojovkou, ale nakonec to padlo. Dovolené jsem zrušil, tak jsem si udělal individuální přípravu. Jsem rád, že zůstávám v Líšni. Znám to tu a je zde o mě zájem,“ řekl.

Chtějí obstojný fotbal

V brněnském klubu teď všichni pracují naplno. Vedení zvelebuje zázemí i shání posily. „Všichni se snaží. Klub se postupně vypracoval, teď jsme až ve druhé lize. Když přivedeme co nejlepší hráče, můžeme hrát obstojný fotbal, a to chceme,“ vyhlásil.

Přitom si pochvaluje atmosféru, jež v kabině vládla v uplynulém ročníku. „Tým je dobrý. Není tu člověk, co by dělal rozpory nebo se mu nechtělo trénovat. Myslím, že i díky tomu jsme postoupili,“ dodal.

Krška byl loni na hřišti doslova všude. Naskakoval na hrotu i na různých pozicích v záloze. „Kde budu hrát, záleží na trenérovi a na tom, jaké posily přijdou. Budu rád, když se dostanu do základu. Nejlíp se ovšem cítím asi na levé záloze nebo uprostřed,“ přiblížil.

Jedna dýmka za sedm hodin

Všestranný není jen na hřišti. Stejně jako většina spoluhráčů se totiž neživí jen fotbalem, vydělává si také netradičním řemeslem.

S otcem vyrábí dýmky. „Výhradně se živím tím. Jsou to klasické dřevěné dýmky, vše ruční práce. Dodáváme je na zakázku nebo do různých obchodů. Jeden kus mi zabere šest až sedm hodin práce,“ přiblížil fotbalista z Drnovic na Blanensku.

O jeho výrobky je zájem také v kabině. „Spoluhráč Tomáš Machálek mi nabídl, že je bude dodávat do obchodu, ve které prodává oblečení,“ smál se Krška.

Autor: Jaroslav Galba