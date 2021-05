O fotbalových zvyklostech v Ďolíčku lze mít nemalé množství poněkud pichlavých postřehů. Třeba že kvalita tamních klobás bývala často vyšší než kvalita dění na trávníku, nebo že vetchý vršovický stadionek by se v dnešní době lépe vyjímal v nostalgickém muzeu architektonických kuriozit než v první lize.

Na jednom se ovšem fanoušci i nepřátelé Bohemky jistě shodnou: co do atmosféry patří omšelý svatostánek klokaního kultu k těm nejvyhlášenějším v Česku. V Ďolíčku to prostě žije. Nemusí být ani vyprodáno, aby randál z tribun otřásal okenními tabulkami v okolních činžácích a v pokopaných soupeřích budil dojem, že se jim řítí nebe na hlavu.

O to zvláštnější byl pohled na nuceně vymetené tribuny v uplynulých měsících. Třeba ostřílený útočník Tomáš Necid přišel do týmu Bohemians v říjnu, ve Vršovicích poprvé nastoupil 21. listopadu a až do uplynulého víkendu to bylo pokaždé bez diváků. Teprve v sobotu proti Liberci poznal, jaké to je hrát v zelenobílém dresu před vlastními fanoušky. Tedy alespoň těmi několika povolenými stovkami…

Odnesl to Liberec

„Atmosféra byla krásná. Jsem rád, že diváci mohli přijít alespoň v takhle okleštěném počtu. Nějakých deset procent kapacity je ale strašně málo. Když jsem sem jezdíval jako soupeř, tak tu byl vždycky plný dům,“ povídal někdejší slávista Necid.

Budeme-li přesní, neochvějně věrní fanoušci na svůj klub nezapomněli ani v době nejtužších covidových restrikcí. Jejich improvizovaná „tribuna Štafle“ za ohradou ve Sportovní ulici patřila už od loňského jara ke koloritu nejvyšší soutěže. Dokud tomu (na udání) neučinila přítrž policie. V sobotu už směli příznivci „klokanů“ na fotbal legálně.

A bylo to znát: silný Liberec si z Vršovic odvezl nálož 0:3. Domácí hráli náramně. „Fanoušci nám hodně pomohli. Dali jsme góly, lidi to nastartovalo a my jsme jim chtěli ukázat, že umíme hrát fotbal,“ popsal Matěj Pulkrab, který v úvodu druhého poločasu načal demolici Severočechů proměněnou penaltou. Pak se trefili i Necid a v závěru Petr Hronek a v Ďolíčku se dohrávalo v euforii. „Ani jsem nečekal, jak pro nás bude přítomnost diváků přínosná a jak se nám díky nim bude hrát lépe,“ uznal Pulkrab.

Série bez porážky

Ale „Bohemce“ se daří už delší dobu. Sérii zápasů bez porážky natáhli už na jedenáct, což je víc než úctyhodná cifra. V závěrečných třech kolech budou chtít šňůru prodloužit ještě na Slovácku, doma proti Spartě a v Mladé Boleslavi. „Chceme sérii prodloužit, i když los je těžký,“ hlásí odhodlaný Pulkrab, s pěti góly nejlepší střelec mužstva. Až 23. května přijede do Ďolíčku Sparta, bude to ve Vršovicích zase patřičně tepat.