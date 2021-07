Pero prezidenta FK Mladá Boleslav Josefa Dufka musí být za poslední týden pořádně vypsané. Po podpisu nových posil Marka Suchého a Milana Škody přišlo v týdnu na řadu signování prodloužení smluv u stávajících opor. Minimálně o rok si prodlouží boleslavské angažmá záložník Marek Matějovský a také brankář Jan Šeda.

„Všichni v klubu jsme rádi, že se Marek Matějovský dal zdravotně dohromady, což potvrdil i svým nesporným podílem na boleslavské záchraně v první lize v letošní jarní sezóně, a bude nejméně následující rok pokračovat v aktivní kariéře. Věřím, že i fanoušci mladoboleslavského fotbalu jsou spokojení s Matějovského rolí v současném mužstvu," prohlásil prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek.

Marek Matějovský potvrdil, že po skončení předchozí sezóny své případné pokračování v roli aktivního fotbalisty konzultoval s trenérem Karlem Jarolímem i prezidentem klubu Josefem Dufkem.

„Jejich zájem mě potěšil a bylo na mě, zda budu pokračovat, pokud to zdraví umožní. Mám za sebou nejdelší prodlevu kariéry kvůli zranění a návrat na hřiště mě stál spoustu úsilí, a když budu upřímný, tak přiznávám, že jsem nečekal, že návrat dopadne tak zdařile, jak to dopadl," uvedl Marek Matějovský, který neopomene zdůraznit, jak jsou pro jeho působení v mladoboleslavském prvoligovém mužstvu důležité podpora rodiny a zdravotní stav.

Ovšem v neposlední řadě i sportovní ambice týmu. „Nerad bych nadcházející sezonu, která může být mou poslední, opakoval tu minulou charakterizovanou úporným bojem o záchranu v první lize. Proto jednoznačně vítám změny v kádru, mám z nich dobrý pocit a věřím, že budeme lepší než minulý ročník. Do toho nejbližšího vstupuji s optimismem.“

PODPIS PŘIDAL I ŠEDA

Smlouvu prodloužila také brankářská jednička. „Jsem rád, že se mnou počítají klub i trenér a osobně vnímám, že budu platným členem kádru. Prodloužení smlouvy beru jako pozitivní ohodnocení práce za minulou sezónu a zároveň jako motivaci do sezony nejbližší, která snad nebude vypadat, jako ta poslední," prohlásil Jan Šeda, jenž doufá, že v brance vydrží ještě déle, než jen jeden nejbližší ligový ročník.

Za uplynulým obdobím se ohlíží s nadhledem jednoho z nejzkušenějších z prvoligové soupisky FK Mladá Boleslav: „Uvědomuji si, že není možné za dobu, co je Mladá Boleslav v první lize, aby se nám všechny sezony povedly, ale nechci už zažívat hru o záchranu a jsem přesvědčený, že pro Mladou Boleslav to byl ojedinělý ročník a že jsme si slabší období už vybrali a vrátíme se do horní třetiny ligové tabulky."