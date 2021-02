Středočeši se prakticky od počátku letošního ročníku FORTUNA:LIGY pohybují v pásmu ohrožujícím prvoligovou příslušnost pro příští sezonu. Nic na tom nezměnily ani dvě předchozí remízy – se Slavií a v Opavě, po kterých se nacházeli v tabulce na sedmnáctém místě se ziskem dvanácti bodů.

Situace tak navzdory sérii dvou zápasů bez prohry nebyla nadále vůbec zaviděníhodná. Tím spíš, že jejich čekání na vítězství trvalo už osm zápasů. A po sobotě se protáhlo na devět. Proti Slovácku se Příbram nedočkala, přestože hrála drtivou většinu zápasu (75 minut) přesilovku.

A co víc, místo toho utrpěla debakl 1:4, když navzdory početní výhodě inkasovala celkem třikrát. „Zažil jsem zápasy, kdy jsme hráli přesilovku, nebo naopak v těch deseti. Někdy to dopadne tak, někdy tak. Bohužel, my jsme tentokrát ten zápas nezvládli. Měli jsme velkou výhodu a mě osobně to samozřejmě hodně mrzí, jsem moc zklamaný,“ přiznal Horváth.

S přihlédnutím ke všem okolnostem dala vysoká porážka na on-line tiskové konferenci podnět k otázce týkající se Horváthovi budoucnosti na příbramské lavičce. „Nevím, já asi nejsem ten, kdo v tuhle chvíli rozhodne, jestli tady budu dál nebo ne. Za sebe říkám, že se svou práci snažím dělat každý den naplno a někdy to vyjde více, někdy méně,“ prohlásil zklamaně s tím, že chce mít hlavně čistý štít.

A co je podle příbramského kouče potřeba do dalších zápasů zlepšit. „Potřebujeme dát o jeden gól více, než soupeř. To je jasné,“ procedil mezi zuby. „Hlavním předpokladem je velké srdce, které by nás k záchraně mělo dovést. To, co jsme předvedli, především z pohledu nasazení a ochoty se poprat o výsledek, nebyl výkon, který nás k záchraně dovede. Není ale doba na to, abychom někoho vyřazovali z kádru nebo něco podobného. Spíše musíme kluky naladit tak, aby pro úspěch byli ochotní udělat úplně všechno. Je nás na to v trenérské kabině pět, takže se o tom určitě budeme bavit,“ doplnil Pavel Horváth.