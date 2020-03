Jak Čupr s Otepkou zaskočili Spartu. Bylo to jedno velké divadlo, vzpomíná Huňa

Příbram doma porazila Spartu pouze jednou v historii. Stalo se tak 2. dubna 2005, kdy zvítězila 3:1. I díky nezapomenutelnému signálu, po kterém skóroval Rudolf Otepka.

Zpátky do minulosti. Fotbalisté Příbrami zleva: A. Mendy, F. Rajtoral, R. Otepka a D. Huňa slaví gól do sítě Sparty, který se zapsal do ligové historie. | Foto: 1. FK Příbram

Vzpomínáte? Příbramský Martin Čupr se v zápase proti Spartě Praha chystá rozehrát rohový kop. Míč ovšem neposílá podle očekávání do pokutového území, ale uvádí ho do hry pouze nenápadným dotykem a odbíhá. Místo něj přibíhá Rudolf Otepka, bere balón, směle postupuje ke sparťanské brance a zcela zaskočeným Pražanům dává gól. Tak od tohoto momentu, který se nesmazatelně zapsal do ligové historie, zanedlouho uplyne už patnáct let. „Bylo to jedno velké divadlo,“ říká o situaci bývalý útočník Daniel Huňa. Celou ji zinscenoval vyhlášený specialista Pavel Tobiáš, tehdejší příbramský trenér. „Jde o jeho doménu. Podobným signálům věnoval hodně času,“ potvrzuje Huňa. „Standardní situace tak byly naší velmi silnou stránkou,“ doplňuje. Právě domácí zápas se Spartou v druhé polovině sezony 2004/2005 to ukázal v plné kráse. Středočeši po nich totiž vstřelili všechny tři branky a díky tomu uštědřili svěřencům kouče Hřebíka vůbec první jarní porážku. „Pro nás šlo o jednu z cest, jak jsme mohli překvapit, protože Sparta, která přijela v čele s reprezentanty Karlem Poborským a Jaromírem Blažkem, byla obrovským favoritem,“ poukazuje současný šéftrenér příbramské mládeže na sílu dřívějšího letenského kádru. Rezek Horvátha chválí. Doufá ale, že se po něm nebude vozit Přečíst článek › Senzace se začala rodit v 18. minutě, kdy na sebe poprvé upozornila dvojice Otepka a Čupr. Prvně jmenovaný centroval z rohu a druhý poprvé rozvlnil síť. „První gól nám moc pomohl. Nejen, že nám dodal sebevědomí, ale soupeře vyvedl z míry,“ upozorňuje Huňa na důležitý faktor pozdějšího úspěchu. Krátce po půlhodině hry si sice Poborského přímý kop našel v šestnáctce Petráš, překonal gólmana Pařízka a vyrovnal, ale to bylo ze strany pozdějšího mistra všechno. „Možná trochu překvapivě jsme po drtivou většinu duelu herně dominovali a nakonec jsme se dočkali zasloužené odměny,“ vzpomíná Huňa. Nerozhodný stav vydržel do 70. minuty. V ní přišel zmíněný památný okamžik, který se zároveň ukázal jako rozhodující pro celé střetnutí. „Měli jsme to připravené speciálně pro tento zápas. Všechno jsme trénovali na posledním technicko-taktickém tréninku den předem. Před utkáním jsme rovněž upozornili rozhodčího, aby pozorně sledoval naše rohy,“ prozrazuje Huňa a vysvětluje, proč se hlavními protagonisty stali Martin Čupr a Rudolf Otepka. „Ti dva byli nejlepší herci, dokázali zahrát snad úplně všechno,“ směje se. I on se ale musel činit, stejně jako ostatní příbramští hráči v pokutovém území. „Naším úkolem bylo upoutat pozornost bránících hráčů. Například moje role byla stát před brankářem Blažkem,“ vybavuje si. Připravený plán nakonec vyšel do puntíku. „Sparťané se snažili postavit obranu, ale než zpozorněli a zkoncentrovali se, byl už Rudolf Otepka ve vápně a napřahoval ke střele, která posléze skončila v brance,“ vrací se Huňa k průběhu celého momentu překvapení. Zatímco hostující hráči následně protestovali u rozhodčího Adámka, na domácí straně se slavilo. „Věděli jsme, že vše proběhlo podle pravidel, takže jsme byli v naprostém klidu,“ říká bývalý útočník. Definitivní pojistku na historicky první vítězství nad Spartou dal devět minut před koncem, po dalším rohu Otepky, obránce René Formánek a pak už vypukla příbramská euforie naplno. „Bylo to neuvěřitelné. Nikdy předtím jsem něco podobného nezažil. S odstupem času si vážím ještě více toho, co jsme dokázali,“ dodává Daniel Huňa. Marila Příbram – Sparta Praha 3:1 (1:1). Branky: 18. Čupr, 70. Otepka, 81. Formánek – 35. Petráš. Marila Příbram: Pařízek – Lesák, Mácha, Formánek, Penner – Rajtoral (90. Navrátil), Otepka, Riegel, Čupr – Mendy (83. Javorek), Huňa (72. Klesa). Trenér: Pavel Tobiáš. Sparta Praha: Blažek – Petráš (65. Čech), Johana, Sivok, Kadlec – Poborský, Zelenka, Šimák (81. Homola), Matušovič – Jun, Meduna. Trenér: Jaroslav Hřebík. Barákova exhibice byla zrušena Přečíst článek ›

