Vyhrabat se z nepříjemné situace a získat první body v novém ročníku FORTUNA:LIGY. Před fotbalisty Karviné leží jasný úkol – porazit Mladou Boleslav.

Jiří Piroch věří v úspěšnou domácí premiéru. | Foto: Michal Chadim

„Kdybychom měli mít po třech kolech nulu s vidinou nejbližších zápasů v Jablonci a doma s Plzní, to by rozhodně nebyly dobré vyhlídky,“ uznává stoper Karviné Jiří Piroch, který se pravděpodobně dostane na hřiště místo Pavla Dreksy, který po zranění na Slavii trénoval celý týden jen individuálně.

Piroch střídal minulou sobotu v Edenu právě Dreksu. Naskočil do rozjetého rychlíku ve čtyřicáté minutě za stavu 2:0. Karviná nakonec prohrála o čtyři góly.

Stoper z Plzně uznal, že Slavia byla výkonnostně úplně někde jinde. „Byl to trochu kvapík, i když pro mě osobně to nebylo tolik složité. Na lavičce jsem byl připraven zasáhnout do zápasu, tak se i stalo. Spíš šlo o to, že jsme to jako tým nezvládli,“ konstatuje.

Dojmy z prvního startu za Karvinou tudíž přebil výsledkový i herní nezdar. „Od nikoho to nebylo optimální,“ přemýšlí Piroch. Pokud by si měl z utkání vzít něco pozitivního, pak asi největší porci minut, kterou v ligové kariéře zažil.

„Utkání jsme si rozebírali, na videu jsme viděli, jakých chyb jsme se dopouštěli. Pozitivního na tom nebylo opravdu nic. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na Boleslav. Musíme ale předvést úplně jiný výkon,“ upozorňuje.

To je totiž to, oč tu běží. Za herní projev v Liberci i na Slavii byla Karviná oprávněně kritizovaná, a to i z řad vlastních fanoušků. „V Liberci jsme hráli ustrašeně, vlastně si koledovali o ten rozhodující gól, který nakonec i přišel. Na Slavii jsme jeli s tím, že budeme hrát odvážněji, že stejně nemáme co ztratit, ale Slavia je úplně jiný soupeř než Liberec, mnohem kvalitnější. Pořád jsme byli pod tlakem, navíc jsme brzy prohrávali a otáčet na Slavii stav 0:2, s tím by měly problémy mnohem lepší týmy,“ připouští Piroch.

Čeká, že Karviná se dostane pořádně do hry až nyní, v utkání s Mladou Boleslaví, která je na tom podobně. „Tady už není jiná možnost než vyhrát. Musíme být mnohem nebezpečnější. Za dva zápasy jsme měli jen jednu šanci, to je příšerně málo,“ souhlasí letní posila Karviné.

Přitom v přípravě to Karviné směrem dopředu šlo. Dávala spoustu gólů. „Už jsme se o tom s ostatními bavili. Musíme se naladit na tu vlnu, kterou jsme měli v přípravě. Tam jsme hráli celkem dobře. Se startem ligy jsme najednou zapomněli být odvážní. Všichni jsme věděli, že los máme náročný, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ uznává Piroch.

Sám věří, že proti Mladé Boleslavi se Karviná střelecky konečně prosadí. „Musíme ze sebe shodit ten tlak, pod kterým jsme. Doufám, že se to povede,“ věří v příjemnou neděli Jiří Piroch.