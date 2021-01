Kočí po Plzni: Penaltu beru jako chycenou a kluky musím pochválit. Byli jsme tým

V listopadu minulého roku se z pozice gólmanské jedničky fotbalové Příbrami poroučel dvacetiletý Martin Melichar. Na jeho místo se posunul o pět let starší Ondřej Kočí. Od té doby post hlavního brankáře drží on. Naskočil do sedmi zápasů, zaskvěl se dvěma čistými konty. To poslední vychytal v neděli proti favorizované Plzni (0:0).

Ze zápasu 15. kola FORTUNA:LIGY mezi Příbramí a Plzní. | Foto: Antonín Vydra

„Každý bod je pro nás cenný, určitě jsme za něj rádi. Kluky musím pochválit, vše fungovalo tak, jak jsme si řekli. Byli jsme opravdu jako tým,“ neskrýval nadšení Ondřej Kočí. Odchovanec Příbrami se proti Západočechům zapotil hned několikrát. V závěru první půle zlikvidoval dvě jasné gólové šance, v obou případech tváří v tvář plzeňské ofenzivě obstál. „Byli jsme tam pod tlakem, naštěstí mě v obou případech trefili. Vypadalo to jako dobrý zákrok, ještě že tak,“ vtipkoval viditelně spokojený Kočí na pozápasové tiskové konferenci. Kouč Horváth: Prémie na Plzeň? Sekaná a kuřata. Sima je zázrak, trenérům vykám Přečíst článek › I Příbram čas od času sympaticky zahrozila, ale bez efektu. A Kočí měl dál napilno i po přestávce. Pomohlo mu břevno, v samotném závěru čelil i pokutovému kopu. Jenže Čermák selhal, míč poslal mimo tři tyče. Snad i kvůli tanečku, kterým se Kočí snažil plzeňskou pětadvacítku rozhodit. „To je vlastně jediné, co brankář může při penaltě dělat, aby hráče alespoň trochu rozhodil. Sudí přišel, ale jen upozornil, ať jsem jednou nohou na čáře. Podobné opičky k tomu tak nějak patří. Jsem rád, že to netrefil. Penaltu beru jako chycenou,“ pokračoval Kočí. A jak se vyrovnal s mrazem? „Zima mi nevadila. Měl jsem tepláky, zahřály mě. Nevím, jak kluci z pole, ale já byl v pohodě,“ přiblížil Ondřej Kočí. Další rána pro Guľu. Čermák zahodil penaltu a Horváthova Příbram slaví zlatý bod Přečíst článek › Příbram teď čeká porce tří venkovních zápasů, už ve středu nastoupí na hřišti Českých Budějovic. „Když vše odmakáme na sto procent, tak bychom mohli nějaké body získat. Na venkovní hřiště jedeme udělat dobré výsledky, to chceme všichni,“ dodal Kočí. 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 0:0



ŽK: 58. T. Pilík – 66. Ondrášek, 75. Čermák. Rozhodčí: Orel – Kotík, Vlček.



Příbram: Kočí – Nový, Kingue, Tregler, Cmiljanović – Laňka, T. Pilík (90+3. Kvída), Rezek (7. Hájek), Soldát, Zorvan (82. Vávra) – Voltr (82. Dočekal).



Plzeň: Hruška – M. Havel, Hejda (18. Kaša), Brabec, Limberský (46. Kovařík) – Šulc (64. Čermák), Kalvach, Bucha – Kayamba (80. Matějka), Ondrášek, Falta.