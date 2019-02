Dvacetiletý ofenzivní univerzál se hned zapojil se starou známou partou spoluhráčů do tréninku a věří, že návrat do klubu, ve kterém vyrostl, byl i pro něj osobně tím nejlepším momentálním řešením.

Matoušek zažil v dresu Příbrami snový úvod sezony. Dával góly, sbíral asistence, čímž na sebe upoutal pozornost tří největších českých týmů Slavia, Plzeň i Sparta. Vábení nakonec neodolal a rozhodl přijmout nabídku z Vršovic. Ale na základě dohody klubů měl do konce podzimní části nadále setrvat v Příbrami. Ovšem Slavia si ho kvůli rozsáhlé marodce stáhla do svých řad už po utkání 7. kola ve Zlíně.

V dresu sešívaných začal svou misi impozantně, když hned ve svém druhém utkání na evropské scéně rozhodl gólem o nejtěsnější možné výhře v Kodani, která se ukázala být klíčovou pro pozdější postup ze skupiny. Byl to však jediný zářivý moment, který ve Slavii prožil. V nabitém kádru se v dalších zápasech příliš neprosadil, nastoupil pouze do sedmi ligových duelů, navíc do většiny jako střídající hráč, a tak naskakoval pouze na několik málo minut.

„Jsou tam pozitiva i negativa. Beru to tak, že jsem poprvé ve své kariéře poznal, jaké to je působit ve velkoklubu, což je určitě velmi cenná zkušenost. Navíc jsem získal starty v Evropské lize. Na druhou stranu herní vytíženost, kterou bych si představoval, tam nebyla,“ potvrdil Jan Matoušek, který vzápětí dodal: „Musím ještě nasbírat zkušenosti. Ve Slavii jsem poznal, jaké to je být neustále pod tlakem, nejen v zápase, ale i v tréninku.“

Přesto se nevzdal a zkusil ještě zabojovat během zimní přípravy. Stabilní místo v kádru si ale nezajistil. Proto přivítal, když se Slavia rozhodla vrátit k původně zamýšlenému plánu a dohodla se na jeho hostování v Příbrami, kde by měl znovu dostat dostatečný prostor k rozvoji svého nesporného fotbalového talentu.

„Bohužel jsem se během přípravy dvakrát zranil, tudíž jsem neodehrál ani jedno přípravné utkání. Návrat do Příbrami jsem tak bral jako nejlepší možné řešení,“ přiznal Matoušek, který zároveň prozradil, proč se k Litavce nepřestěhoval už před začátkem jarní části sezony, ale až po dvou odehraných kolech, ačkoliv oba kluby se na jeho přesunu předběžně dohodly už na začátku zimní přípravy.

„Hlavním důvodem bylo, že jsem na soupisce Slavie pro Evropskou ligu, která je již uzavřená a nelze ji doplnit. Proto se čekalo na první zápas vyřazovací části s Genkem, pro případ, že kdyby se někdo zranil,“ prozradil fotbalista, jenž je od úterý 19. února zpět ve svém mateřském klubu, kde trénuje s mužstvem, které ho přivítalo s radostí, ale po svém. „Už jsem dostal pokutu, takže si myslím, že jsem zapadl dobře,“ řekl Matoušek s úsměvem.

V Příbrami absolvoval tři tréninky a vše tak nasvědčuje tomu, že by mohl zasáhnout už do sobotního utkání v Olomouci. „Měl bych být připraven, ale nevím, jestli budu v základní sestavě nebo na lavičce náhradníků,“ potvrdil Matoušek, který věří, že v příbramském dresu naváže na své výkony z úvodu sezony, rozšíří svou sbírku čtyř ligových branek a řekne si o další šanci ve Slavii. „Doufám, že se mi bude dařit, Příbrami pomohu a v létě se vrátím zpátky do Slavie, kde bych se mohl zabydlet na delší dobu,“ přeje si Jan Matoušek.