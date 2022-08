„Přesně takto to bylo i minulý ročník, kdy jsme začínali doma se Slavií a pak jsme hned jeli do Ostravy. Doufám, že to letos nedopadne stejně jako minulý rok, kdy jsme ani jeden zápas výsledkově nezvládli. Snad tentokrát alespoň jeden bod získáme,“ doufá uzdravený Hrubý.

Odkdy trénujete naplno?

K týmu jsem se připojil minulý čtvrtek. Už předtím jsem ale běhal, takže dva týdny nebo deset dnů jsem v těžké zátěži. Po fyzické stránce se cítím dobře. Bál jsem se, že na tom budu vůči ostatním klukům, kteří toho naběhali v přípravě hodně, špatně, ale já jsem si zase na rozdíl od nich odpočinul, načerpal síly, takže kondici jsem neztratil. Spíš mi chybí zápasová praxe. Herní pohoda ještě není, ale věřím, že to bude brzy v pohodě.

Zranění nepřišlo zrovna v ideální dobu, že?

Bylo to asi měsíc před startem nové sezony, takže jsem doufal, že bych mohl začátek ligy stihnout. To jsem ale ještě nevěděl, co s kolenem mám. Prognózy však nebyly úplně příznivé. Trošku jsem se bál, že budu muset jít na nějaký zákrok. Naštěstí se do toho nemuselo sahat. Dostal jsem jenom nějaké dvě injekce, které to měly vyřešit. Musím říct, že nyní koleno drží, vůbec mě nebolí. Snad to takto vydrží.

Tušíte, proč se tělo ozvalo?

Vůbec. Přišlo to znenadání, zničehonic. Žádný souboj, špatné šlápnutí. Prostě mě píchlo v kolenu a od té doby mě při každém zapření nohy bolelo čím dál víc. Měl jsem trochu strach, ale nakonec to dopadlo ještě poměrně dobře.

Jak jste si užil poločas v Edenu proti Slavii?

Tam jsem se s balonem moc nepotkal (úsměv). I když jsme se prvních dvacet minut druhé půle herně zvedli, po vyloučení jsme od aktivní hry ustoupili. V deseti jsme to měli těžké. Hra byla rozkouskovaná. Slavia má zkušené mužstvo. Udělala to chytře, závěr si pohlídala. Taky nás trochu popichovala.

Co říkáte na vyhrocený zápas?

Byla to trochu divočina, ale zase bych to nijak nezveličoval. Nemyslím si, že bychom jenom my byli agresivní. Když Slavia prohrává, hraje stejně. My tam nemůžeme jet s tím, že dostaneme trojku, odjedeme a budeme dál kamarádi. Takto to nefunguje. Když prohráváte, emoce máte v sobě. Když nepočítám zákrok Cedidly, ty ostatní fauly nebyly nijak zákeřné. Nikdo nikoho schválně nekopal! Za mě to byl normální vyhecovaný zápas.

Překvapil vás humbuk, který se po nedělním utkání strhl?

Spíš mě to mrzelo vůči Ceďovi (Cedidla – pozn. red). Nemyslím si, že je to nějaký zákeřný hráč. Kdo ho nezná, tak si to může říkat, ale je to úplně normální, hodný kluk. Navíc hned po zápase se omluvil. Samozřejmě to byl ošklivý zákrok, ale do souboje nešel s tím, že by chtěl zranit protihráče. Ewerton to udělal chytře, dal si tam nohu. Je fakt, že jak ho trefil, tak to vypadalo ošklivě, ale takové věci se ve fotbale stávají. Nikdo nechce prohrávat, zápas neodevzdá.

Teď jedete do Ostravy, kde se ševcům příliš nedaří. Vnímáte to?

Je to pravda. Zažil jsem to i z druhé strany. Může to být v hlavách hráčů, ale za mě je špatně, abychom jeli na Baník a báli se nějakého debaklu. Musíme se soustředit na věci, které umíme a ve kterých jsme nebezpeční. Věřím, že když dodržíme pokyny, budeme úspěšní.

Jak moc se Baník změnil pod trenérem Vrbou?

Ostrava má silné mužstvo, ale s těmi ambicemi, které má, měla v prvních dvou kolech získat víc bodů a ne jenom jeden, takže v zápase s námi bude před vlastními fanoušky pod extrémním tlakem. Sám jsem to tam zažil. Vím, že s přibývajícím časem, když to bude 0:0 nebo nám se podaří dát gól, budou čím dál nervóznější, což by nám mělo hrát do karet.

Je tlak v Baníku srovnatelný se Slavií, kde jste rovněž působil?

Jo, je. Pro lidi v Ostravě je fotbal svátek. Mají práci a pak Baník. Atmosféra při domácích zápasech je vždycky skvělá. I když tým hrál třeba dole, vždycky chodilo strašně moc lidí, což bylo super. Na druhé straně pro některé hráče, kteří nejsou v Baníku dlouho a nejsou na to zvyklí, to bylo až nepříjemné, svazující.

Vy taky ale nejste po dvou kolech úplně v klidu, že?

Samozřejmě jsme z prvních dvou kol vytěžit víc, kór když jsme hráli jednou doma. Ale v lize si moc vybírat nemůžete. Těžko si řekneme, koho porazíme a že nás čeká jednoduchý zápas. Česká liga je strašně vyrovnaná soutěž. Opravdu můžete prohrát s papírově slabším a naopak zdolat favorita. My se budeme snažit bodovat.

Jak moc vám ve středu zálohy scházejí parťáci Conde a Tkáče?

Ve fotbale to takto chodí, nijak mě to neovlivňuje. S někým se vám hraje lépe, s jiným si třeba až tolik nevyhovíte. Kači (Tkáč – pozn. red.) je mě hodně líto. Je to šikovná kluk, dobře se mi s ním hrálo, ale zranění se s ním už táhne. Conde měl kvalitu, uměl odebírat balony. Nyní jsou tam jiní kluci, kteří se mohou ukázat. Je to pro ně šance.