„Přestup do týmu vedeného zkušeným trenérem Karlem Jarolímem vnímám jako velký krok v kariéře. Když mně řekl, jak se mnou počítá, tak to bylo pro můj přestup rozhodující,“ svěřil se v rozhovoru pro klubový web hráč, který ve Zbrojovce prošel mládeží a v minulé sezoně nakoukl i do nejvyšší soutěže.

Z ní sice Brňané sestoupili, autor jednoho prvoligového gólu a jedné asistence ale bude mezi elitou pokračovat. „V Brně už jsem neměl potenciál se fotbalově rozvíjet a využití příležitosti, která se naskytla, je to nejlepší, co jsem mohl udělat,“ míní dvojnásobný reprezentant do osmnácti let.

Potvrdil rovněž vábení od dvou nejslavnějších českých klubů. „Měl jsem nabídky ze Sparty i Slavie, ale od jejich trenérů jsem takový zájem necítil jako od pana Jarolíma, proto jsem zvolil Mladou Boleslav, osobní zájem jejího trenéra byl pro mě důležitý," řekl Daniel Fila.

Předpokládá, že si v Boleslavi zahraje o poznání víc, než by tomu bylo v obou pražských „S“. „Tam bych nejspíše příští půlrok nebo i rok nehrál. Boleslav považuji za ambiciózní klub, a i když tady jsou zkušení hráči, tak vidím šanci se do sestavy dostat a hrát například vedle zkušených Milana Škody a Murise Mešanovice."

Dobrý pocit má Daniel Fila také z úvodních dnů v novém klubu. „Osm let jsem byl v Brně a tak jsem se trochu bál změny prostředí, ale jsem mile překvapený, jaká je v boleslavské kabině pohoda a jak se ke mně kluci chovají. Co jsem kolem sebe slyšel, tak ambice jsou nejvyšší, to znamená být v nejlepší ligové šestce a pokusit se dokonce o Evropu. Doufám, že se nám to podaří."

Z příchodu další útočné zbraně má pochopitelně radost trenér Karel Jarolím. „Jsem rád, že on sám, jeho rodina i agent se rozhodli pro nás. Protože v jeho ročníku patří k nejtalentovanějším v České republice, budeme mít velkou zodpovědnost, abychom jej v jeho kariéře posunuli," nechal se slyšet zkušený kormidelník.

„Každý trénink a každá minuta strávená se zkušenými hráči na hřišti bude pro Dana veliká škola," dodal na adresu hráče, který v boleslavském dresu zasáhl do tří přípravných duelů. A v nich naznačil své možnosti. „Je typem průbojného útočníka s dobrým zakončením hlavně levou nohou a je schopen se dostat do koncovky i hlavou. Očekáváme od něho, že bude pro soupeřovy branky nebezpečný," charakterizoval Jarolím.

Jako o jednom z nejtalentovanějších mladých hráčů v Česku mluví o nové akvizici také prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek. „O jeho příchod do Mladé Boleslavi jsme hodně stáli. Zájem o jeho služby byl z velkých českých klubu extrémní a nabídky na Daniela byly i ze zahraničí. Věřím, že jeho potenciál se pod vedením Karla Jarolíma a našich zkušených hráčů projeví."

Podle dřívějších informací Deníku se o Filu zajímaly i italské celky Atalanta Bergamo nebo Fiorentina. Vzhledem k přetahované několika zájemců měla Zbrojovka získat přibližně o čtyři miliony korun víc, než stanovila klauzule ve výši 500 tisíc eur.