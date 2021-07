První rozhodcovské zkušenosti začal sbírat v okresních a oblastních soutěžích, kde strávil devět let. Postupem času se vypracoval na zkušeného sudího a v roce 2005 postoupil do profesionální soutěže, kde působí dodnes.

Kromě toho, že rozhoduje ligová utkání, také vypomáhá v okresních soutěžích Rakovnicka, které se v poslední době potýkají s velkým nedostatkem rozhodčích.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o počátcích v nejvyšší fotbalové lize, jak vzpomíná na své první ligové utkání a jak to na stadionech vypadá po příchodu covidu.

Proč jste se rozhodl pískat?

Sám jsem hrál fotbal a s kamarádem jsme si jednoho dne řekli, že bychom to asi uměli i lépe, a tak jsme si začali dělat zkoušky. Ani to nebylo kvůli tomu, že bychom chtěli pískat ligu, jen nás to lákalo zkusit.

Věnoval jste se fotbalu, než jste začal pískat?

Fotbal jsem hrál vlastně od dětství. Nějaký čas jsem strávil v pavlíkovském klubu. Když jsem byl na vojně, tak jsem hrál za pražské Dejvice. Poté jsem začal působit na SK Rakovník a také jsem hrál za Tatran Rakovník. Dále jsem také nějakou dobu působil v Jesenicích a později v Zátiší Rakovník.

Jak vzpomínáte na své začátky na postu sudího? Pamatujete si, kdo proti komu nastoupil v prvním ligovém utkání, které jste řídil?

Ano, pamatuji si to velmi dobře. Byl to Zlín proti Příbrami a bylo to na podzim v roce 2006. Toto utkání bylo velmi tvrdé, pamatuji si, že jsem rozdal hodně žlutých karet a tehdy jsem z toho měl hodně smíšené pocity. Hlavou mi bleskla myšlenka, že jestli je naše liga taková, tak je snad lepší takové zápasy raději ani nepískat.

Jsou v naší lize nějaké kluby, na které byste raději nenastupoval? Třeba kvůli fanouškům a podobně?

To určitě ne. Mám to přesně naopak. Čím více diváků na zápas přijde, tím je samozřejmě lepší atmosféra, která k fotbalu patří. Mně se mnohem hůř pískají třeba přátelská utkání, kam přijde jen pár diváků. Spíše mi tedy vyhovuje, když je na stadionu vyprodáno a pak si utkání užiji mnohem více.

Vzpomenete si na nějaké utkání, které se trochu více vyhrotilo?

To si přímo nepamatuji. Nemyslím si, že bych řídil takové, které by se vyhrotilo do nějakých extrémů.

Jak řešíte situace na hřišti, když hráči neudrží nervy „na uzdě“?

Samozřejmě je to individuální. Buď se to řeší pouze domluvou, někdy hráči udělím žlutou kartu, pokud je to nutné, tak dostane červenou. Je to různé a pokaždé to řeším jinak. Mnoho hráčů už za tu dobu znám, takže většinou stačí, když jim jen domluvím, aby se zklidnili. Pak jsou ale tací, kteří se zklidní až poté, co jim udělím právě žlutou kartu.

Vzpomenete si na nějaké utkání, které vám nejvíce utkvělo v paměti? Například nějaký příjemný okamžik ve vaší kariéře?

Myslím si, že to je po každém zápase. To už rozhodčí většinou pozná sám, zda se mu utkání vyvedlo či nikoliv. Hezké vzpomínky mám tedy na mnoho zápasů, které si myslím, že jsem zvládl kvalitně odpískat a nebyl během utkání nějaký vážnější problém.

Jak byste zhodnotil současnou situaci v naší nejvyšší fotbalové lize?

Bohužel máme takovou dobu, jakou nyní máme. S příchodem covidu diváci nemohli chodit na utkání, což je jak pro hráče, tak také pro rozhodčí velký nezvyk. Doufejme, že se brzy vše vrátí k normálu a na podzim zase budou stadiony zaplněné fanoušky.

Kromě naší nejvyšší soutěže pískáte také utkání v nižších soutěžích?

Jednou až dvakrát do roka odpískám také pár utkáních v okresních soutěžích. Rozhodčích je v současné době poměrně málo, tak se snažím trochu vypomoci. Buď jdu tedy pískat s mladšími kolegy, kteří na postu sudích teprve začínají a někdy také chodím pískat sám. Alespoň tímto způsobem se snažím být užitečný také v nižších soutěžích.

Pavel Franěk, 47 let

Narodil se v roce 1974 v Rakovníku. Jako aktivní hráč působil od malička v SK Pavlíkov, poté přestoupil na SK Rakovník a nějaký čas také strávil v týmu TJ TZ Tatran Rakovník. Dále hrál za SK Jesenice a později působil v mužstvu Zátiší Rakovník. Od roku 1996 píská v roce 2005 se dostal na listinu profesionálních soutěží a od roku 2006 řídí zápasy české nejvyšší soutěže. Odpískal v ní 252 zápasů, z toho pět slavných derby pražských "S". Více ligových utkání nemá v současnosti žádný aktivní rozhodčí. Jeho zálibami kromě fotbalu jsou rodina, sport a cestování.

DAVID ŠRÉDL