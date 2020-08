Vše je o to zajímavější, že teprve nedávno – zhruba před měsícem – se schylovalo ke vzájemnému souboji ještě v rámci minulé sezony. Oba týmy se měly na stejném místě střetnout v klíčovém zápase o záchranu – především pro Příbram. Nakonec na něj ale nedošlo, protože nadstavbová skupina o záchranu byla ze známých důvodů předčasně ukončena.

„Jedná se spíše o zajímavost pro noviny. Teď jde o novou sezonu a my i Teplice máme trochu jiný tým než předtím. Na tento zápas se samozřejmě připravíme nejlépe, jak umíme, protože začátek ligy bude stejně důležitý jako konec. Všichni si moc přejeme, aby se nám zápas povedl,“ říká příbramský trenér Pavel Horváth.

Je si ovšem vědom, že mužstvo má vzhledem ke krátké letní přípravě stále výkonnostní rezervy. „Hlavně zpočátku je dost možné, že naše hra nebude taková, jak bychom si představovali. Věřím ovšem tomu, že postupem času se sestava i hra ustálí a my budeme hrát lepší fotbal,“ doufá Horváth

Projevilo se to i v nepovedené generálce s druholigovou Duklou Praha (1:3), kterou by Středočeši rádi odčinili. Spoléhat přitom budou i na některé z letních posil v čele s navrátilcem Tomášem Pilíkem. „Získali jsme v něm velkou zkušenost. Co mám zprávy, tak i on je šťastný, že se vrátil domů. Doufám, že nám přinese větší kvalitu a že bude pozitivně působit na mladší hráče,“ uvedl Horváth s tím, že zajímavou posilou je například i ghanský útočník Isaac Boakey, jenž dorazil z portugalského týmu LFC Leca.

S příchodem nových tváří příbramský kouč věří, že dojde především ke zlepšení v ofenzivní fázi. „Chtěl bych, abychom dávali víc gólů. Byl bych samozřejmě rád, abychom zachovali i to, co se nám dařilo směrem do defenzivy. Aby se už neopakovaly zápasy, ve kterých lehce dostaneme čtyři nebo pět gólů,“ poznamenal Horváth.

To byl právě i příklad posledního utkání s Teplicemi, které Příbram Na Stínadlech prohrála 0:4. U Litavky se ale vždy na úvod posledních dvou sezon zrodila jednobranková remíza. Bude to platit i do třetice?