Barca s Slavia? Tohle spojení zní sexy. Na seznamu uvažovaných posil Barcelony se objevilo nečekané, ale z českého pohledu hodně zajímavé jméno. Podle španělských médií je v hledáčku katalánského giganta bývalý obránce pražské Slavie Alexander Bah.

Alexander Bah v dresu Slavie | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Fotbalovou Barcelonu pálí pozice pravého krajního obránce. Právě posílení na tuhle pozici je pro vedení jednou z priorit. Trenér Xavi většinu sezony využíval na pravém kraji obrany francouzského stopera Julese Koundého, což ale není zrovna ideální varianta, spíš z nouze cnost.

Slavný klub se proto poohlíží po ortodoxním útočném křídlu. A na barcelonském radaru se podle španělských médií objevil nečekaně Alexander Bah. Pětadvacetiletý dánský reprezentant na sebe výrazně upozornil v dresu pražské Slavie, odkud ho loni koupila Benfica Lisabon. Teď je blízko přestupu do jednoho z největších klubů.

Bah ale není jedinou z vyhlédnutých posil na pozici pravého beka. Na seznamu je plno zajímavých jmen. Barcelona se pokouší získat Cancela, který hostuje z Manchesteru City v Bayernu a Foyth z Villarealu. Spekuluje se o zájmu o Frimponga, Meuniera nebo Alexandera-Arnolda z Liverpoolu.

Všechno zvučná jména. Ve prospěch Baha však hovoří kromě fotbalových kvalit i cenovka. Jeho hodnota je podle Transfermarktu osm milionů eur (188 milionů korun). Barcelona si totiž kvůli finančním restrikcím nemůže na přestupovém trhu příliš vyskakovat a za tuhle cenu by po Bahovi okamžitě skočila.

Nabídka, která nešla odmítnout

Jenže pro německého kouče Benfiky Rogera Schmidta je Bah nepostradatelný a jeho cena by se v případě nabídky od Barcelony jistě vyšplhala mnohem výš. Bah má navíc v Benfice smlouvu do roku 2027, ale v případě lukrativní nabídky by klub z Lisabonu Dánovi nebránil v odchodu. Ostatně ani v Edenu nevydržel po celou dobu kontraktu, který měl podepsaný do léta 2025. Když Benfika nabídla téměř 200 milionů korun, nebylo co řešit.

Bah odehrál za Benfiku 39 zápasů, ve kterých vstřelil jeden gól a přidal šest asistencí. Skvělou sezonu přibrzdilo zranění. Kvůli poraněným vazům v koleni přišel o čtvrtfinále s Interem Milán a Benfika bez své opory vypadla.

Bah není jediným vytipovaným hráčem v týmu Benfiky. Barcelona pozorně sleduje i levého beka Álexa Grimalda, který je „produktem“ barcelonské akademie La Masia. Na levém kraji obrany ale katalánský tým netlačí bota a jeho návrat tak není pro klub hlavním úkolem.

Mimochodem, předloni se spekulovalo o zájmu Barcelony o jiného bývalého slávistu. Na Camp Nou se skloňovalo jména Tomáše Součka, který na sebe strhl pozornost v dresu Wet Hamu United. Jak známo, nic z toho nakonec nebylo.