Nástupce slavné "desítky" - v národním týmu i v Barceloně - ještě dodal: "Opustil nás, ale neodešel. Zůstane věčný."

Ozval se rovněž Cristiano Ronaldo. "Dnes říkám sbohem příteli a svět říká sbohem géniovi. Byl jeden z nejlepších, bezkonkurenční kouzelník," uvedl portugalský reprezentant, jenž hájí barvy Juventusu Turín.

Během večera samozřejmě přidávali kondolence další fotbalisté, jeho soupeři.

Pelé, proslulý 80letý brazilský reprezentant (v popularitě Maradonův předchůdce), v krátkém prohlášení sdělil: "Jednoho dne si dozajista kopneme do míče spolu v nebi."

(Ne)chtěné rýpnutí zvolil Gary Lineker, jeden z anglické jedenáctky v Mexiku 1986. Ano, z toho mistrovství světa, kde Maradona podvedl kolébku fotbalu i celý svět. "Po požehnaném životě plném problémů snad najde klid v rukou Boha," uvedl současný komentátor, jenž šedesátku oslaví za pár dní.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego