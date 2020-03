Dvanáct měst, dvanáct stadionů. Šestnáctý evropský šampionát ve fotbale byl směle rozmělněn do nejrůznějších koutů starého kontinentu. Češi se ocitli ve skupině na ostrovech s Anglií i Chorvatskem (dalšího soupeře má určit baráž).

Názor osobností

Jiří Štajner, bývalý reprezentant

„Byla by hloupost hrát Euro v nějakém provizorním režimu, třeba bez diváků. Vždyť právě pro ně se fotbal hraje. Navíc si myslím, že českému týmu by odložení turnaje pomohlo, někteří kluci by získali za rok mnohem více zkušeností.“

Jakub Kohák, herec a režisér

„Chtěl jsem jet na Euro, i s kopačkami, kdyby bylo potřeba, ale teď to padá. Největší vlna koronaviru ještě nepřišla a nevíme, co dělá, zda se nevrátí… Přesto (nebo právě proto) bychom se na to mohli podívat z jiného úhlu. Budeme trávit čas v rodinném kruhu, vytáhněme z půdy mikádo a brnkací fotbal.“

Příběhy českých fanoušků

Zklamání u syna

„Na Euro se chystám i s malým synem, který dostal zájezd jako vánoční dárek. Zatím jsem v klidu, snad se všechno brzy vyjasní. Věřím, že šampionát bude, ale už jsem přemýšlel o tom, že by ho mohli zrušit. Zklamání by to bylo velké, hlavně pro malého.“ - Miroslav Mansfeld, Bor u Tachova

Veselka místo fotbalu

„V roce 2016 jsme byli ve Francii, teď má naše osmičlenná parta zase vstupenky na Chorvaty. Ale pokud Euro nebude a pandemie do té doby opadne, tak si tam zaletíme aspoň na pivo. A pak je tady další možnost: kamarád se má v červnu ženit. Tak budeme místo fotbalu tancovat.“ - Adam Hubeňák, fotbalista SC Pustá Polom

Deset tisíc v žumpě

„Už jsme zrušili lyžování v Itálii, nemohl jsem jet na konferenci do Frankfurtu a teď Euro… Štve mě to. Byli jsme nadšení z lístků, pak jsme našli letenky, ubytování. Nakonec to vypadá, že deset tisíc korun skončí v žumpě. Co se dá dělat, koronavirus je celosvětový problém.“ - Petr Franc, Čáslav

Dvakrát do Londýna

„Když nebude Euro letos, tak jej uspořádají za rok. Vstupenku mám do Wembley na utkání Česko - Anglie. Už mám zaplacené i ubytování, takže do Londýna pojedu asi dvakrát. Pokud se situace zklidní a vrátí trochu do normálu, pojedu letos s rodinou na výlet a příští rok na fotbal.“ - Aleš Zlínský, sekretář mládeže v 1. FC Slovácko

Zdraví je přednější

„Sledujeme situaci, čteme články a čekáme. Vzhledem k posledním dnům už tušíme, že v červnu zůstaneme doma. Zdraví je přednější. Ale máme to dobré - chtěli jsme vyrazit autem, takže propadnou jen peníze za byt. Ještě zkusíme kontaktovat Skoty, zda nám náhodou nevrátí peníze.“ - Tomáš Petráček, Jičín