Pane profesore, kdy jste si uvědomil, že z této nákazy může být takový průšvih?

Dalo by se říct hned, jak se Čína rozhodla pro karanténu. Připomnělo mi to SARS nebo situaci s ebolou.

Tento koronavirus ale vše přebíjí, onemocněli i první sportovci. Jaké potíže jim podle vás může způsobit?

Rizikovou skupinou jsou hlavně starší lidé. Ti, co trpí polymorbiditou, tedy větším počtem souběžných nemocí, kteří mají problémy v kardiovaskulárním systému, s dýcháním. Ta mladší část veřejnosti, která je fit, by neměla být vážně ohrožena. Pro většinu se to podobá těžší chřipce. Přijde a odejde, ale ani mladí ji nesmí podceňovat.

Počet obětí v Itálii roste. Slyšel jsem, že je to dáno i strukturou obyvatelstva.

Nemyslím si. Mně je také 70 let. Spíš to ovlivňují faktory jako obezita či cukrovka. Ne všude v Evropě se jí zdravě, o pohybu ani nemluvě.

Zkuste mi tedy říct: Co kdyby někdo s lehkými příznaky běhal nebo jinak trénoval?

Nejsem virolog, ale zdravý rozum říká, že člověk má být v klidu. Ležet, pít čaj…

Začaly se rušit závody a soutěže. Nestalo se tak pozdě?

Jde o administrativu. Složitý proces. Ale logický. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučila, že se má vše omezit. A platí to hlavně pro velké akce.

Jiří Dvořák (70) je špičkovým expertem v oboru neurologie, pracuje na klinice v Curychu a je visiting profesorem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dohromady 22 let pracoval v Mezinárodní fotbalové federaci FIFA, odkud byl - jako šéf lékařské komise - nucen odejít v roce 2016. Nový šéf Gianni Infantino jej nechtěl (Dvořák se zabýval i dopingem u ruských fotbalistů).

Tím se dostáváme k Euru.

Vás určitě zajímá, zda by se mělo odložit…

…Pochopitelně. Vždyť jste přes dvě dekády působil jako lékař ve FIFA, k fotbalu máte tak blízko.

Řeknu vám, že i já tehdy řešil podobný problém. SARS. Čína měla hostit mistrovství světa žen zrovna, když bojovala s epidemií. Ale existoval plán B. Doporučili jsme šampionát přesunout do Ameriky, kde byl klid. Stalo se.

A váš názor na Euro?

Opravdu nezávidím lidem, co to mají na starosti. Musí se myslet nejen na ty hráče, ale na fanoušky, na jejich přesun ze země do země. A pak na funkcionáře.Ti jsou dost ohrožení, řada z nich patří podle věku do nejvíc ohrožené skupiny.

Ve fotbale se točí velké peníze. Mohou si fotbalisté nebo lékaři dupnout?

Jsem přesvědčen, že peníze půjdou na druhou kolej, když lékaři doporučí odklad.

Na závěr: jak se vás osobně dotýká aktuální krize?

Teď jsem na Novém Zélandu. Asi tu pobudu delší čas. Tady je ještě klid.