Půl milionu korun, které hráč PSV Eindhoven věnoval, rozdělil mezi uherskohradišťskou nemocnici a Uničov, který během začátků projevů epidemie v České republice patřil k nejzasaženějším místům.

On-line ke koronaviru ZDE.

To se vzápětí setkalo s pozitivními reakcemi nejen od fanoušků. Odezvy se dvacetiletému záložníkovi dostalo i z politických sfér. Poslanec Petr Gazdík navrhl sportovce na státní vyznamenání.

Skromnou oporu reprezentační jednadvacítky, která má na kontě už i první nominaci do seniorské reprezentace, to překvapilo. “Pro to jsem to nedělal. Jsem rád, že jsem mohl pomoci. Překvapilo mě, že mě pan poslanec Petr Gazdík navrhl na státní vyznamenání. Byla to vhodná příležitost na to, abych pomohl potřebným. Jsem rád, když jakkoliv pomáhá kdokoliv, a když to mohu vidět třeba i u dalších sportovců,“ prozradil pro web ATT Sportzone.

Pokud by Sadílek vyznamenání skutečně dostal, zařadil by se po bok dalších sportovců, kteří se této pocty v minulosti dočkali, například Věry Čáslavské, Emila Zátopka a jeho manželky Dany, Ivana Hlinky, Martiny Navrátilové, Jaromíra Jágra a mnoha dalších.