Co se to děje? Olomoucká Sigma ukazuje zatím v nové sezóně dvě tváře. V Evropě konsolidovaný tým postoupil přes Kajrat Almaty a potrápil doma španělskou Sevillu. Jenže v domácí soutěži nastavuje druhou tvář. Z šesti zápasů už Hanáci pětkrát prohráli a se třemi body se krčí na 14. místě tabulky.

Naposledy Hanáci nestačili na Jablonec. Severočeši byli v neděli od začátku lepší, jen díky brankáři Buchtovi bylo skóre bezgólové. Po pauze však domácí třikrát udeřili.

„Soupeř byl aktivnější, agresivnější a vytvořil si víc brankových příležitostí. Přestože v prvním poločase neskóroval, ve druhém využil našich chyb,“ řekl kouč Václav Jílek po utkání.

Doležal nám to ukázal

Sigma na odpověď neměla síly. „Tak, jak to tradičně bývá, v momentě, kdy dostaneme první gól, tak se s tím nedokážeme vyrovnat a končí to vyšším rozdílem. Odpověď jsme pak už nedokázali najít, byť jsme měli situace, které minimálně ohrožením branky měly skončit,“ hodnotil.

Důvod? „Naše chování v šestnáctce není optimální. Není tam tah na branku. Martin Doležal nám ukázal, jak se pracuje v šestnáctce soupeře. Tam byl největší rozdíl,“ soudil olomoucký kormidelník.

Sigma ale má v lize velké problémy v obou šestnáctkách. I v té vlastní. „Máme 12 inkasovaných branek (i s pohárem) a za celý minulý podzim jich bylo 10,“ všiml si Jílek už po domácím debaklu s Baníkem v minulém kole.

Nepředstavitelné, co v defenzivě vyvádíme

A teď je bilance ještě horší. Poslední tři ligové zápasy na Slovácku, doma s Ostravou a v Jablonci nepřinesly Sigmě ani bod, ale při hrozivém skóre 1:10. „Přestáváme bránit – a to je smrt pro každé mužstvo, pokud pustí soupeře do tolika šancí. Je nepředstavitelné, co v defenzivě vyvádíme,“ říkal Jílek po Baníku, ale sedí to i na nedělní jablonecký duel.

Před Sevillou apeloval Jílek na osobní zodpovědnost každého hráče. „Musí jít na hřiště s odhodláním, že ubrání každou situaci a ne, že to za něj udělá někdo jiný,“ vykládal.

Proti španělskému soupeři to tak bylo. A za výkon na hranici sebeobětování sklidila Sigma potlesk na otevřené scéně.

Jenže opakovat takové výkony je složité. Už před sezonou se vědělo, že kombinovat evropské poháry s ligou je pro většinu českých klubů problém. Těžko se s tím vyrovnávají i ty největší jako Sparta, Slavia nebo Plzeň. A to mají podstatně širší kádry.

„Neustále obhajujeme, i já vnitřně, že by na hráče neměly mít zápasy v pohárech vliv. Hrajete čtvrtek, neděle, hráči jsou schopni to zvládnout, ale je třeba si uvědomit, že v tom režimu jedeme čtvrtý týden. Ani bych neřekl, že je to otázka kondice, jako spíš takové mentální síly, ochoty porvat se o to víc,“ zopakoval Jílek.

Doufám v důstojnou odvetu v Seville

V Jablonci kouč poprvé výrazněji sáhl do sestavy a udělal oproti báječnému čtvrtečnímu duelu čtyři změny. I to bylo znát.

Jakž takž obstáli Texl s Dvořákem, Chvátal se ve svém prvním zápase po příchodu a dlouhé pauze spíš hledal a navrch se zranil. A Manzia znovu nepřesvědčil, že by mohl být pro Sigmu přínosem.

„Nemáme úplně široký kádr,“ připustil trenér Olomouce. Jak ze šlamastyky ven?

Sigmu čeká ještě nejméně jeden těžký týden, pak přijde reprezentační přestávka. „Doufám v důstojnou odvetu v Seville, a pak nutně potřebujeme bodovat doma s Bohemkou, abychom měli aspoň trochu klid na práci,“ doufá Jílek.