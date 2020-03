On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.



Dohromady se jich v domovském stánku Zenitu sešlo více než 33 tisíc. Většina z nich odcházela s dobrou náladu, jelikož Petrohrad rozstřílel Ural 7:1.

Za vysokou výhrou je nejspíš hnala i podpora jejich příznivců, ti se však během utkání „vyznamenali“ spíše úplně něčím jiným. COVID-19, na které celosvětově zemřely už tisíce lidí, jim zjevně příliš starostí nedělá. Z tribun se totiž během utkání těžko pochopitelné skandování „Všichni zemřeme“.

Russia is one of the few European countries still staging big football games, amid the coronavirus crisis. Zenit St Petersburg beat FC Ural 7-1, this afternoon. Here their fans sing “We’re all going to die!” pic.twitter.com/vN2YbhioIm