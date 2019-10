Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Zdá se, že v případě hvězdy Juventusu a portugalské reprezentace to platí stoprocentně. Cristiano junior totiž válí v černobílých barvách snad ještě více než tatínek.

Ten v této ligové sezóně nastoupil do sedmi utkání, v nichž se čtyřikrát střelecky prosadil. Celkově pak má v Serii A 38 odehraných zápasů s bilancí 25 branek a 9 asistencí.

A junior? I synkovo oblíbené řemeslo je střílení a příprava gólů. Vždyť ve třiadvaceti zápasech za turínský celek složený z hráčů do devíti let nasázel do sítí soupeřů už 58 gólů, dalších 18 jich pak připravil spoluhráčům.