Schyluje se k hvězdným přestupům? Real chce Neymara, Mbappého či Hazarda

Že španělský fotbalový gigant Real Madrid skutečně nemá hluboko do kapsy, to už v minulosti dokázal několikrát. Přesto ale neváhá oslňovat znovu – podle nejnovějších zpráv chce totiž investovat do dvou až tří nových přírůstků téměř 9,5 miliardy korun. Výši odpovídají i skloňovaná jména, klub totiž na Santiago Bernabéu touží přivábit Neymara, Kyliana Mbappého či Edena Hazarda.

Celek z metropole Španělska se zjevně nevzdává ani přesto, že jeho spojení se všemi zmíněnými – minimálně pro ročník 2018/19 – podle médií nepřipadá v úvahu. Francouzský mladík Mbappé například po vydařeném MS vyhlásil: „Budu pokračovat po pařížské cestě, jsem koneckonců teprve na začátku své kariéry." Ještě předtím neuspěli „Galacticos" ani v lovu na brazilského střelce Neymara, mimochodem rovněž hráče PSG. Jeho bývalý spoluhráč Javier Pastore už v březnu uvedl: „To, že by Paříž letos v létě opustil, je nepředstavitelné. Pro klub je obrovskou investicí a ohromně se tam na něj spoléhá."



A Hazard? Belgická hvězda se už dříve nechala slyšet, že by jednou dres „Bílého baletu" obléci chtěla, určitě však ne nyní. „Momentálně jsem šťastný tam, kde jsem, tedy v Chelsea. Pořád mám před sebou dva roky smlouvy, uvidíme, co se stane potom," odmítl sám záložník jakékoli spekulace. Náhrada za Ronalda Po letním odchodu Cristiana Ronalda doposud prezident Realu Florentino Pérez nedokázal zacelit vzniklou díru v kádru. „Jeho 50 gólů za sezonu bude opravdu velmi složité nahradit," tušil v rozhovoru německý středopolař Toni Kroos. Prozatím, alespoň ve španělské lize, se jeho prognózy tak úplně nenaplňují. Královský velkoklub totiž do nového ročníku vstoupil třemi výhrami ze tří utkání a s jednoznačným skóre 10:2. Ano, v půlce srpna sice s Atléticem prohrál 2:4 v Superpoháru UEFA, jedna porážka nicméně špatný rok rozhodně nedělá.



Na první Barcelonu nyní Real v tabulce ztrácí pouze dvě vstřelené branky. O ty by se už příště mohla postarat třeba některá z posil – dokáže Madrid s miliardovými nabídkami oba zmiňované kluby přesvědčit?

Autor: Šimon Sedlařík