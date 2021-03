Začněme obecně. Povinnost sestavovat závěrku mají podle zákona účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku. Týká se to i spolků a obecně prospěšných společností.

V překladu do normálního jazyka: i klub z malé vesnice musí rok co rok prozradit, co vlastní, za co dostává peníze a jak je utrácí.

Hodně zajímavé informace se pochopitelně ukrývají u celků z nejvyšší soutěže. Deník má k dispozici nejaktuálnější výroční zprávy celé ligy (vázané k roku 2019) a podle nich je na tom český fotbal dobře. Dokonce víc než to.

Kluby celkem vydělaly skoro 360 milionů korun! Přesně je to částka 359 620 000 korun. Osm, tedy polovina klubů, skončila v černých číslech, zbylá polovina měla červené minus. „Financování bylo v pořádku,“ konstatoval Bohuslav Pavlík, šéf licenční komise.

V následujícím článku se dozvíte o tom, jak kluby (ne)dodržují zákony.

Zajímají vás perličky? Tady najdete střípky z nedávných výročních zpráv. Leccos se dá zjistit i z přiložených dokumentů ve fotogalerii.

Šílená sezona

Vzpomínáte si na sezonu 2017/2018? Pro dva kluby z metropole byla krajně nepříjemná. Ano, jde o Spartu a Slavii. Tito rivalové v jednom ročníku prodělaly v součtu více než miliardu korun! Slavia 366 milionů, Sparta (kvůli projektu Stramaccioni) 723 milionů.

Ambice v Edenu

Slavia se ve svých dlouhodobých plánech držela při zemi. V roce 2018 uvedla, že v následujících pěti letech chce tři tituly – má dva a k dalšímu směřuje. Splnila už také další cíl: jednu účast v Lize mistrů. Co s tím? Boss klubu Jaroslav Tvrdík určitě něco vymyslí.

Akce s Maserati

Ne každý klub je ochoten sdělit, kolik peněz získává od sponzorů (a za co). Ale v Olomouci vyložili karty na stůl. Za sezonu 2018/2019 inkasovali přesně 19 316 171 korun od více než 80 partnerů. Za zmínku stojí třeba show s auty. „Hráči se projeli ve vozech Maserati,“ píše se ve zprávě Sigmy

Bonus za Ligu mistrů

Kolik peněz bral Pavel Vrba v Plzni? Tajná informace. Ale leccos prozradily výroční zprávy Viktorie. V sezoně 2018/2019 (díky účasti v Lize mistrů) zřejmě s kolegy vyinkasoval prémii v podobě možná až třiceti milionů. Teď už jsou náklady na zaměstnance zase „běžné“.

Jablonec v zisku

Málo fanoušků na tribunách, téměř žádné příjmy za merchandising (dresy atd.). Přesto dokázal fotbalový klub z Jablonce generovat zisk. Za tři ročníky (od roku 2016 do roku 2019) mohl šéf Miroslav Pelta hrdě počítat korunky. Do pokladny přiteklo sedmdesát milionů korun.

Ošidný nákup

Brněnský patriot Václav Bartoněk koupil Zbrojovku v roce 2013. Od té doby si pouze jednou přečetl výroční zprávu s pozitivním číslem v kolonce hospodářský výsledek. Uklidnění pro fanoušky: v poslední zprávě stojí, že „společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti“.

Závazky a pohledávky

O financování Slovanu Liberec se toho moc neví. Aby ne, klub vlastní tajnůstkářský miliardář Ludvík Karl, jenž zbohatl na křišťálovém skle. Malý exkurz do auditovaných čísel odhalí, že klub zpod Ještědu dlužil v roce 2019 milion korun (po splatnosti). Zároveň však eviduje pohledávky za 33 milionů!