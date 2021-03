Vydra se ve středečním utkání prosadil po téměř třinácti měsících v Premier League, a zařídil tak svému týmu cenný bod v boji o záchranu (Burnley je patnácté). Skóre otevřel již ve čtvrté minutě hry krásnou střelou pod horní tyč Schmeichelovy branky. 28letý rodák z Chotěboře ve službách The Clarets vystihl nepovedenou přihrávku Hamzy Choudhuryho, obešel bránícího Wilfreda Ndidiho a nekompromisně zavěsil k tyči.

Svěřenci Brendana Rodgerse však dokázali srovnat zásluhou Kelechiho Iheanacha a utkání skončilo nerozhodně 1:1.

Ale zpět k Vydrovi: prolomil dlouhé čekání na ligovou trefu, naposledy dal gól v únoru 2020 proti Bournemouthu. Člen širšího reprezentačního kádru dal v probíhajícím ročníku ve třiadvaceti zápasech čtyři branky, jinak se prosadil v pohárových utkáních.

„Čekal jsem tak dlouho a jsem opravdu šťastný, protože vstřelit branku proti takhle silnému soupeři se vždycky cení,“ neskrýval radost nadšený Vydra.

Psychická výhoda

Domácím rychlá trefa českého forvarda dodala psychickou výhodu do celého utkání. „Bylo to po čtyřech minutách, takže nám to hodně pomohlo. Obzvlášť ve druhé polovině jsme ukázali kvalitu dopředu a měli jsme několik velmi dobrých šancí na skórování, ale (Kasper) Schmeichel provedl několik velmi dobrých zákroků,“ přiznal sváteční střelec.

Pochvaly se mu dostalo také od manažera Seana Dycheho, který mimo jiné ocenil nasazení mužstva po sérii nepříjemných porážek. „Včerejší vystoupení bylo velmi důležité, líbil se mi přístup hráčů hlavně ve druhé půli,“ kvitoval devětačtyřicetiletý trenér Burnley.

A co řekl na adresu Matěje Vydry? „Máme ještě nějaká zranění, ale on dnes předvedl vynikající výkon. Zasloužil si to,“ chválil uznávaný kouč.

Další šanci se ukázat (snad) dostane český snajpr hned v sobotu po poledni, na Burnley přijede další favorit, tentokrát londýnský Arsenal.

Zdroj: Youtube