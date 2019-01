Den po vítězném duelu proti Slovensku opustil tým Pavel Kadeřábek. Obránce bundesligového Hoffenheimu odehrál v sobotním zápase 63 minut, pak ho v obranné čtveřici nahradil Filip Novák.

Pavel Kadeřábek a Lasse Schöne z Dánska. | Foto: ČTK/Petrášek Radek

„Pavel se potýkal již několik dnů s žaludečními problémy, nicméně před zápasem se cítil dobře a měl obrovskou chuť nastoupit. Během druhého poločasu si však řekl o střídání, jeho stavu neprospěl ani úder loktem, který v průběhu zápasu utržil,“ uvedl důvody tiskový mluvčí reprezentace Pavel Pillár.

„Ráno se po dohodě s lékaři a trenérem rozhodlo o jeho odpojení od týmu, Pavel by s největší pravděpodobností nemohl být připraven pro úterní utkání s Ukrajinou. Po obědě se tak se spoluhráči i realizačním týmem rozloučil a zamířil do Prahy.“

Žádný další hráč nebude k týmu povoláván, na Ukrajinu tak zamíří 3 brankáři a 19 hráčů do pole. Český tým po dopoledním tréninku v Trnavě zamíří autobusem do Bratislavy, v půl třetí je naplánován odlet do Charkova.

V pondělí čeká svěřence trenéra Šilhavého oficiální trénink, samotný úterní duel začíná ve 20.45 českého času.