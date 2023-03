Adam Ronovský se nevešel do základní sestavy. To ho nakonec asi nemuselo mrzet. V poločase provedl čáslavský trenér Jakub Svoboda hned tři změny a vyplatilo se. Náhradníci hru živili, navíc se dva z nich podíleli na jediné brance zápasu. Vilím našel Ronovského a tři body zůstaly doma.

„Dával jsem to do prázdné. Byla to celkem pohledná akce. Vilím využil své rychlosti, pak odcentroval a já jsem to zavíral ze druhé vlny,“ popsal svůj šťastný moment v utkání Adam Ronovský. „Jinak to bylo hodně ubojované utkání, ale tři body se počítají,“ podotkl čáslavský fotbalista.

Velké pochvaly od spoluhráčů a trenérů se ale nedočkal. A ani ji nečekal. „Pochvalu zaslouží hlavně celá defenziva. Bylo to pro nás složité utkání, po většinu času jsme čelili tlaku soupeře. V obraně to kluci uskákali a gólman Vyhnánek nás několika zákroky podržel. Je to ubojované, o to je to ale cennější,“ přidal svůj postřeh šestadvacetiletý borec.

Divizní posily byly hodně znát. Hlízov doma padl s béčkem Čáslavi

Ten si o víkendu evidentně nazul střelecké kopačky. O den dříve pomohl k výhře čáslavské rezervy v I.A třídě v okresním derby na půdě Hlízova. Dal dva góly, jeho družina slavila výhru 3:1. „Zjistil jsem, že nejdu v áčku do základu, tak jsem šel na vlastní žádost za béčko. Měl jsem hrát poločas, nakonec jsem vydržel na hřišti déle. Jsem rád, že jsem pomohl k zisku bodů,“ měl dobrý pocit ze svých dvou zásahů.

Také trenér Jakub Svoboda měl z branky v divizním utkání velkou radost. „Adam tak vlastně vstřelil hattrick,“ smál se kouč Čáslavi. „Vyšla spolupráce střídajících hráčů a Ronovský to dával do prázdné brány. Střídající hráči hru hodně oživili, přinesli do utkání elán,“ těšilo trenéra po zápase s Velkými Hamry.

Výhra nad silným protivníkem by pro tým mohla být velkou vzpruhou. „Pevně v to věříme. Získali jsme tři body proti hodně silnému soupeři. Teď to chceme potvrdit v Náchodě, který je v tabulce okolo nás. Snad se nám to povede a bude to odrazový můstek do dalších zápasů,“ přeje si Ronovský.