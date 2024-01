Osloveným jsme položili stejné anketní otázky. Je Ivan Hašek správná volba nebo koho jste chtěli vidět na lavičce národního týmu vy? Co říkáte na nové asistenty? A co hříšníci z Belmonda, měl je vzít nový kouč na milost či nikoli?

KUTNOHORSKO

Roman Masopust (trenér Vrdů): Volba trenéra byla ukázka amatérismu vedení českého fotbalu. Trenér Šilhavý měl být odvolán hned po ME 2020, kde jsme přes postup do čtvrtfinále hráli katastrofální fotbal z pravěku. Nynější výměna pak měla být rychlá, s předem nachystaným řešením. Ivan Hašek je pro mě nečitelný trenér, u kterého nevidím ani dlouhodobý úspěch u týmů, které trénoval, ani se mi nevybaví herní styl a progres jeho týmů. Nemám rád řeči o speciální mentalitě českých hráčů, volil bych úspěšné zahraniční trenéry, třeba Marka Papszuna. Naopak velmi se mi líbí dvojice asistentů Köstl a Veselý. Budu věřit, že budou mít co největší pravomoce. Podle mě by nový trenér neměl řešit, co bylo, a měl by si vybrat hráče podle sebe.

Pavel Chuchla (hrající trenér Sázavy): Volba byla už dlouho jasná. Moc možností nebylo. Já bych radši viděl zahraničního trenéra. Vidíme to na příkladu jiných sportů, kde to velmi dobře funguje. Házená, basket i individuální sporty. I v hokeji nám to přineslo po dlouhé době úspěch. Trenéři ze zahraničí se nestarají o to naše zoufalé politikaření a nedělají kompromisy, aby si udržely místo. Z tohoto pohledu věřím, že pan Hašek nebude poslouchat ty všechny rozumbrady, co se kolem fotbalu nahoře pohybují. Myslím, že to nemá zapotřebí. Asistenti musí makat a být loajální. Trenér bude muset hráče velmi rychle srovnat do latě a ty partičky, které tam evidentně jsou a nejdou spolu, dát dohromady. A to souvisí s těmi třemi. Nemáme žádné Maradony a úspěch může přijít pouze týmovým výkonem a nesoulad v kabině je pro nás konec. Nebral bych je. Ostatní se leknou a budou hodní jak miminka. A fotbalově nám chybět nebudou. Jedině Schick je výkonnostně odskočený, jinak ty ostatní jsou na všech pozicích zastupitelní.

Tomáš Frejlach (trenér Malešova): Ani jednoho trenéra neznám osobně, takže nemůžu hodnotit. Všechno ukáže čas. O Ivanu Haškovi se mluví jako o velké osobnosti. Fotbal se vyvíjí, s hráči musí být úplně jiná komunikace. Věřím, že je to správná volba. Za mě by byla volba Víťa Lavička. Trénoval mě v Liberci, takže znám jeho kvality. Tři hříšníky si musí vyřešit realizační tým. Já bych se k tomu nevyjadřoval.

Libor Křelina (fotbalista Kutné Hory): S výběrem nového trenéra národního týmu moc spokojený nejsem, raději bych volil nějakou „mladou krev" nebo zahraničního trenéra. Snad změna trenérského složení pomůže ke dlouhodobě zlepšeným výkonům reprezentace. Hříšníky bych zpět do reprezentace nepovolal, toto si profesionálové před takto důležitým zápasem nemohou dovolit.

Jan Jícha (fotbalista Kácova): Z volby nejsem nadšený, ale ani mě nijak nepobuřuje. Ivan Hašek je určitě osobnost, kterou musí trenér reprezentace být. Nechci hodnotit jeho trenérskou praxi, respektive úroveň týmů, ve kterých trénoval. Z tohoto pohledu si myslím, že mohla být volba lepší, ale to bychom museli jít cestou zahraničního trenéra a na to evidentně nejsme na FAČRu připraveni. Velmi dobře jsou vybráni oba asistenti, kteří dle mě nebudou jen trenérovými schvalovači rozhodnutí, ale i důležitou opozicí. Podle mě je nyní nejlepší český trenér Jindřich Trpišovský. Hříšníky ze srazu v Olomouci bych na EURO nevzal, jednak o to asi tolik nestojí, jak ukázali svým chováním, ale může to být i precedent pro jejich případné následovníky v tomto směru. Tipuji, že realita bude opačná, tzn. nový trenér se s nimi dohodne a na turnaj pojedou.